『左ききのエレン』追加キャスト遊佐浩二・石川由依ら5名発表！ KV公開、3話先行上映決定
2026年4月よりテレ東系列にて放送が開始されるTVアニメ『左ききのエレン』のキービジュアル・追加キャスト5名が発表された。また、全国映画館での1週間限定の3話先⾏上映も決定！
驚異の累計約2億4000万PVを記録し、発⾏部数は約390万部を突破、ドラマ・舞台化もされ、⼤きな話題を呼んだ、天才になれなかった全ての⼈へ――⼼をえぐる＜クリエイター⻘春群像劇＞『左ききのエレン』。
自らの才能の限界に苦しみながらも ”何か” になることを夢見る凡人・光と、圧倒的な才能ゆえに苦悩する孤高の天才・エレン。
デザイナーの道を選んだ光一は百戦錬磨の広告業界のクリエイターたちと、世界のアートシーンに飛び込んだエレンは怪物アーティストたちと遭遇し……。
未曾有の才能が蠢きひしめき合うクリエイティブの世界を舞台に、もがき、時にくじけながらも挑み続ける二人のを描く。
今回、本作のキービジュアルが公開に！
デザイナーとして奮闘する光一を中心に、天才画家のエレン、二人のことを昔からよく知る加藤さゆり、カリスマモデルの岸あかり、光一にとって業界の先輩である神谷雄介など、登場人物たちの生活がどのように交差していくのか期待が高まるビジュアルが完成した。
あわせて5名の追加キャストも発表となった。
エレンの幼なじみであり光一の同級生・加藤さゆり役を『ヴァイオレット・エヴァーガーデン』ヴァイオレット・エヴァーガーデン役などを演じた石川由依。
自己中心的でありながら桁違いの才能を持つファッションモデル・岸あかり役を『ひろがるスカイ！プリキュア』ソラ・ハレワタール／キュアスカイ役などの関根明良が演じる。
そして光一が勤める目黒広告社で働く人々として、卓越したセンスとカリスマ性で会社のエースとなるクリエイティブディレクター・神谷雄介役を『ジョジョの奇妙な冒険』ジョナサン・ジョースター役などを演じた興津和幸。
光一の後輩でコピーライターの三橋由利奈を『ウマ娘 プリティーダービー』マスターシービー役などの天海由梨奈。
そして敏腕ながら部下には横暴なクリエイティブディレクター・柳一を『BLEACH』市丸ギン役『弱虫ペダル』御堂筋翔役などを演じた遊佐浩二が演じることが決定した。
それぞれから制作へ向けたコメントも到着し、原作に触れた際の衝撃や、これから演じていく上での意気込みなどが語られている。
さらに全国の映画館でひと⾜先に『左ききのエレン』が楽しめる先行上映も決定！
4⽉からのTV放送に先駆けて、3⽉27⽇（⾦）より1週間限定で、全国の映画館にて1〜3話が先行上映される。⼤きなスクリーンでいち早く『左ききのエレン』を楽しめる貴重な機会となっているので、ぜひお見逃しなく。
☆キービジュアルや追加キャストをチェック！（写真2点）＞＞＞
（C）かっぴー／アニメ「左ききのエレン」製作委員会
