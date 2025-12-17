この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

【このタイプいる…】カウンセラーが解説、ニコニコしながらあなたを搾取する「優しいけどずるい人」の心理と行動パターン

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

カウンセラー・作家のRyota氏が運営するYouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」が、「【身近に潜む】優しいけどずるい人の特徴6選／ニコニコと奪うタイプの行動と心理がコレだ！」と題した動画を公開。一見親切に見えるが、その優しさを巧みに利用して自分の利益を追求する人々の特徴と心理を解説した。



動画の冒頭でRyota氏は、ずるい人の中には「すごく優しいんだけど、実は上手にずるさを発揮しているタイプ」がいると指摘。このような人物は分かりづらく、多くの人が知らず知らずのうちに利用されてしまう危険性があると警鐘を鳴らす。



その特徴の一つとして、Ryota氏は「表面的にだけ良い人」であることを挙げる。彼らは自身の優しさを客観的に理解し、利益を得るための「武器」として活用するという。例えば、「困った時に話を聞いてくれる」といった優しさを見せる一方で、後から「この前、話聞いてあげたじゃない」と見返りを要求する。Ryota氏は、自分が損をするような自己犠牲的な行動は決してしないのが、彼らの共通点だと説明した。



また、「褒めて持ち上げ、利用する」のも常套手段だ。相手を肯定する言葉やおべっかを使い、心地よくさせることで、食事をおごらせるなど具体的な利益を引き出す。特に、野心的な人物の「取り巻き」となり、相手の承認欲求を満たしながら利用するケースも多いと語った。



さらに、こうした人々の根底には「加害の意識が低い」という心理があるという。彼らは他者に迷惑をかけているという感覚が乏しく、罪悪感なく人を搾取できる。そのため、相手に利用価値がなくなれば「じゃあねバイバイ」とあっさりと関係を断ち切ることができるのだ。



Ryota氏は、このような「優しいけどずるい人」から身を守るためには、「与えるともらうのバランスを見ること」が極めて重要だと結論付けた。優しい言葉という低コストの行為と引き換えに、時間やお金、労働力といった高コストなものを奪おうとしていないか。そのバランスを冷静に見極める視点を持つことが、健全な人間関係を築く上で不可欠だと言えるだろう。