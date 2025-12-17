川崎F、福岡MF紺野和也を完全移籍で獲得「練習からいろいろなものを吸収して、勝利に貢献できるよう頑張ります!」
川崎フロンターレは17日、アビスパ福岡MF紺野和也の完全移籍加入を発表した。
1997年7月11日生まれの28歳は武南高、法政大を経て、20年にFC東京に加入した。23年に完全移籍で加入した福岡では初年度から主軸としてプレーし、23年に29試合5得点、24年に37試合6得点を記録。今季はJ1リーグ36試合3得点を記録していた。
紺野はクラブを通じ、「アビスパ福岡から来ました紺野和也です! 日々の練習からいろいろなものを吸収して、チームの勝利に貢献できるよう頑張ります!」とコメントしている。
以下、クラブ発表のプロフィール
●MF紺野和也
(こんの・かずや)
■生年月日
1997年7月11日
■出身地
埼玉県吉川市
■身長/体重
161cm/59kg
■経歴
柏の葉FC-吉川ホワイトシャーク-C.A.ALEGRE-武南高-法政大-FC東京-福岡
1997年7月11日生まれの28歳は武南高、法政大を経て、20年にFC東京に加入した。23年に完全移籍で加入した福岡では初年度から主軸としてプレーし、23年に29試合5得点、24年に37試合6得点を記録。今季はJ1リーグ36試合3得点を記録していた。
紺野はクラブを通じ、「アビスパ福岡から来ました紺野和也です! 日々の練習からいろいろなものを吸収して、チームの勝利に貢献できるよう頑張ります!」とコメントしている。
以下、クラブ発表のプロフィール
●MF紺野和也
(こんの・かずや)
■生年月日
1997年7月11日
■出身地
埼玉県吉川市
■身長/体重
161cm/59kg
■経歴
柏の葉FC-吉川ホワイトシャーク-C.A.ALEGRE-武南高-法政大-FC東京-福岡