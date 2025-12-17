人気声優ユニット「i☆Ris」イベント延期 来場者へ危害加えるメール届く被害「警察署と情報共有を行いながら対応」
人気声優アイドルユニット「i☆Ris」の公式サイトが更新され、21日開催の26thシングル「夢へのヒトカケラ」リリースイベントについて、来場者へ危害を加える内容のメールが送付される事案が発生したことを受け、延期することを発表した。
【写真】超ミニスカ！芹澤優、久保田未夢…「i☆Ris」全メンバーのソロショット
公式サイトでは「12月21日（日）にヨドバシカメラ マルチメディア梅田にて開催を予定しておりましたi☆Ris 26thシングル「夢へのヒトカケラ」リリースイベントに対し、ご来場のお客様へ危害を加える内容のメールが送付される事案が発生いたしました」と報告。
これを受け、「お客様・出演者・関係者の皆様の安全確保を最優先に、本イベントの開催有無を検討した結果、本イベントは【延期】とさせていただくことを決定いたしました」と伝えた。
延期後の開催日程につきましては、決定次第あらためてご案内いたします」とし、「なお、本件に関しましては、このような行為に対し毅然とした態度で臨むべく、関係警察署と情報共有を行いながら対応を進めるとともに、今後の事件防止に向けた警備体制の強化に努めてまいります」と説明。
「本イベントを楽しみにお待ちいただいていたファンの皆様には、多大なるご迷惑とご心配をおかけいたしますことを、心よりお詫び申し上げます。引き続き、お客様ならびにメンバーの安全確保を最優先に対応してまいりますので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます」と記した。
i☆Risは、2012年に声優としてのキャリアと共にアイドルとしてデビューし、現在のメンバーは山北早紀、茜屋日海夏、芹澤優、若井友希、久保田未夢。数々のアニメ主題歌を担当し、2016年には日本武道館で単独ライブを行うなど人気声優ユニットとなっている。
