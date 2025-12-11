「３軍に負けるとは」「言い訳無用だ」W杯最終予選でアジア王者を“８−１”で粉砕した中東の雄、主力不在のモロッコに惨敗で準決勝敗退…国民は茫然「歯が立たなかった」【アラブ杯】
現地12月15日、カタールで開催されているFIFAアラブカップの準決勝で、“中東の雄”UAEがアフリカの強豪モロッコと対戦。０−３の惨敗を喫した。
28分に先制を許したUAEは、ゴールを奪えずに終盤を迎えると、83分と90＋２分に被弾。万事休した。
準々決勝でPK戦の末に前回王者アルジェリアを下し、期待が高まっていただけに、主力不在のモロッコに敗れ、失望も大きいようだ。同国のファンからは、労いの言葉とともに厳しい声が寄せられた。
「言い訳無用だ。チャンスを掴めないとこうなる」
「我々には厳しい戦いになった」
「がっかりだ」
「新しいものは何もない」
「モロッコの３軍に負けるとは」
「アルジェリアに勝てたのは幸運だった」
「監督が選手の能力を活かせていない」
「歯が立たなかった」
北中米ワールドカップのアジア予選では、プレーオフAでカタールの後塵を拝し、36年ぶりの本大会出場を逃したUAE。最終予選ではそのアジア王者を３−１、５−０の計“８−１”で粉砕していただけに、国民の落胆ぶりは小さくなかった。
このアラブカップで初優勝を飾り、留飲を下げたいところだったが、決勝進出の夢は絶たれてしまった。せめてサウジアラビアとの３位決定戦に勝ち、過去最高順位でフィニッシュできるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
