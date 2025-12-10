『第58回 オリコン年間ランキング 2025』（2024年12月23日付～2025年12月15日付）の、「作品別売上数部門」10部門が発表された。

（関連：【写真あり】「作品別売上数部門」2冠を喜ぶミセスのメンバーたち）

「シングルランキング」では、Snow Manのシングル『SERIOUS』が期間内97.5万枚を売り上げ、2024年度に続いて2年連続、自身通算3度目の年間シングル1位を獲得。男性アーティストによる同ランキングの2年連続1位獲得は、宮史郎とぴんからトリオ、嵐、King & Princeに続く史上4組目となり、通算3度の1位獲得は、AKB48以来史上2組目、男性アーティストでは史上初の達成となった。

同ランキングの2位には、INIの最新シングル『THE WINTER MAGIC(Present)』が、自己最高の期間内売上となる91.1万枚でランクイン。3位には、乃木坂46の7月にリリースしたシングル『Same numbers』が、期間内売上64.2万枚でランクイン。女性アーティスト作品で1位を獲得するとともに、『ビリヤニ』が5位、『ネーブルオレンジ』が7位にランクインしており、同ランキングにおいて、今年度最多となる3作品が年間シングルランキングTOP10入りした。

「アルバムランキング」では、Snow Manのデビュー5周年を記念したベストアルバム『THE BEST 2020 - 2025』が1位を、今年11月にリリースした最新アルバム『音故知新』が2位をそれぞれ獲得。「年間アルバムランキング」の1位、2位独占は、2012年度のMr.Children以来13年ぶり、令和初の達成となった。

また、『THE BEST 2020 - 2025』は「合算アルバムランキング」でも1位を獲得。期間内ポイントは自己最高の189.7万PT（1,896,674PT）で、嵐、米津玄師に続く史上3組目、2020年度以来5年ぶりの150万PT超えとなった。同年間ランキング3位には、『音故知新』が期間内ポイント111.1万PT（1,110,791PT）でランクイン。同一アーティストの作品が、同ランキングでTOP3に2作ランクインするのは史上初となる。

なおSnow Manは、自身初の5大ドームツアーを収めた映像作品『Snow Man Dome Tour 2024 RAYS』が「年間DVDランキング」、「年間Blu-ray Discランキング」、「年間ミュージックDVD・Blu-ray Discランキング」にて1位を獲得しており、「作品別売上数部門」において6冠を達成している。

「ストリーミングランキング」では、Mrs. GREEN APPLEの「ライラック」が期間内再生数4億7,824.5万回（478,244,511回）で自身初の年間ストリーミングランキング1位を獲得。さらにTOP20内に10作を送り込み、自身が7作ランクインした2024年度を超え、同ランキングにおける史上最多ランクインとなった。

なおMrs. GREEN APPLEは「デジタルアルバムランキング」でベストアルバム『10』が1位を獲得しており、「作品別売上数部門」において2冠を達成している。

「ストリーミングランキング」の5位には、米津玄師の劇場版『チェンソーマン レゼ篇』の主題歌「IRIS OUT」が期間内再生数2億5,527.5万回（255,274,878回）でランクイン。ソロアーティスト作品としては1位となった。

6位には、HANAのメジャーデビュー曲「ROSE」が期間内再生数2億4,664.0万回（246,640,448回）でランクイン。女性アーティスト作品としては1位となった。また、14位には「Blue Jeans」が期間内再生数1億8,698.6万回（186,986,298回）でランクインし、女性アーティストとしては唯一のTOP20内に2作ランクインとなった。

「デジタルシングル（単曲）ランキング」では、米津玄師の「Plazma」が期間内DL数18.4万DL（184,107DL）で1位を獲得。米津は、2018年度と2019年度に「Lemon」で同ランキング1位を獲得しており、今回で史上初の同一アーティストによる通算3度の年間デジタルシングルランキング1位獲得となった。

3位には、期間内DL数14.9万DL（148,544DL）で「IRIS OUT」、8位に「BOW AND ARROW」が期間内DL数10.3万DL（103,239DL）でランクインし、米津の作品が今年度最多となる3作TOP10入り。9位にも、米津玄師、宇多田ヒカル名義の「JANE DOE」がランクインした。

「合算シングルランキング」では、HANAのシングル『ROSE（Drop / Tiger）』が1位を獲得。2019年度のAKB48以来、6年ぶりに女性アーティストが年間合算シングル1位を獲得したほか、今年度年間ランキングの作品別売上数主要10部門では、女性アーティストで唯一の1位となった。

また、HANAは同作が1位を獲得したほか、期間内ポイント109.2万PT（1,091,581PT）で、『Blue Jeans（Burning Flower）』も8位にランクイン。『ROSE（Drop / Tiger）』と合わせて2作が期間内ミリオンポイントを達成した。年間2作品の期間内ミリオンポイント超えは、AKB48、乃木坂46に続く、女性アーティスト史上3組目となった。

＜Mrs. GREEN APPLE コメント＞全員：こんにちは、Mrs. GREEN APPLEです！大森元貴：この度「オリコン年間ランキング 2025」にて、Mrs. GREEN APPLEが「作品別売上数部門」で2冠を達成しました。ストリーミング1位『ライラック』、そしてデジタルアルバム1位『10』ということで、ありがとうございます。たくさんの方に作品を本当に聴いていただいて、手に取っていただいて本当にうれしい限りです。若井滉斗：ありがとうございます。藤澤涼架：本当にありがとうございます。大森：（トロフィーを藤澤に手渡しながら）どうでしょうか？藤澤：重い...重みがたくさん...ぎっしりでございます。今年もMrs. GREEN APPLEデビュー10周年としてたくさん駆け抜けさせていただきましたけども、たくさんの皆さんに楽曲を楽しんでいただけて本当にうれしい、ありがたい1年だったなと思っています。大森：本当にいつもありがとうございます。全員：以上、Mrs. GREEN APPLEでした！

＜『第58回 オリコン年間ランキング 2025』＞集計期間：2024年12月23日付～2025年12月15日付実質集計期間：2024年12月9日（月）～2025年12月7日（日）コピーライト：（C）2025,ORICON Inc. All Rights Reserved.

※オリコン調べ（oricon.co.jp）

（文＝リアルサウンド編集部）