12月15日、女性自身が女優の黒木メイサと、14歳年下の格闘家、三浦孝太の手つなぎデートを報道した。

「現在37歳の黒木さんは2年前に歌手の赤西仁さんと離婚したバツイチ。三浦さんはサッカー界のレジェンドである“キング・カズ”三浦知良さんの次男として知られています。今年9月に『週刊文春』が交際を報道し、双方の所属事務所も《仲良くさせていただいております》と明確に否定はせず、まさかの“14歳差カップル”と話題になりました」（芸能担当記者）

交際報道が出た時期には、お互いのInstagramに“いいね”をつけ合ったり、同時期に沖縄の写真をアップするなど、しっかり“におわせ”もしていた。

「黒木さんは2012年2月に赤西さんと電撃結婚。当時、黒木さんは23歳。同年4月には妊娠4カ月と正式発表し、9月に第一子女児を出産。2017年6月に第二子男児を出産しました。2023年4月に事務所を退所、同年12月にInstagramのストーリーズで《パートナーシップの形を変え、夫婦としてはそれぞれの道を歩んで行くこととしました》と、赤西さんとの離婚を発表しました」（同前）

お相手の三浦は、格闘家として2021年大晦日の「RIZIN.33」でプロデビュー。

「父はキングカズ、母は女優の設楽りさ子さんですから、ビジュアルの良さは抜群。那須川天心選手などとも仲が良く、那須川選手のYouTubeチャンネル出演時は自身の恋愛観について《好きになったらその人しか見れなくなっちゃいます》などと話していました。現在は黒木さんしか見えてないかもしれませんね」（前出・記者）

Xでは祝福の声もあるものの、女性側が年上の14歳差というレアな関係から、多くの議論を呼んでいる。

《今は若いけど、10年経ったらどうなの》

《歳上が魅力的に見える年頃だからな。そのうち歳下に目が行きますぜ、きっと》

《黒木メイサぐらい綺麗な37歳なら14歳年下の男と付き合ってても叩かれないんだな…すご（笑）》

じつは芸能界において、二桁以上の年が離れたケースは意外と多い

「このパターンに近いのは、グラドルのほしのあきさんと13歳年下のJRA騎手・三浦皇成さんの夫婦でしょう。他に女性が年上のカップルは元SPEEDの島袋寛子さんと俳優の早乙女友貴さんが12歳差、タレントの千秋さんとTBS社員が15歳差、モノマネ芸人カップルである、みはるさんとMr.シャチホコさんは23歳差です。黒木さんと三浦さんもこのままゴールインすれば、かなりの話題になるでしょうね」（前出・記者）

もちろん、黒木の子供たちの意思も確認してからだろうが、電撃再婚はあるのだろうか。