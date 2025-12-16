映画『新解釈・幕末伝』×アニメ『青のミブロ』コラボムービー＆ビジュアル公開！ 特番も決定
12／19（金）公開の映画『新解釈・幕末伝』と、12／20（土）より放送開始となるアニメ『青のミブロ』がコラボレーション。ムービーとビジュアルが公開された。また、コラボ特番の制作も決定している。
映画『新解釈・幕末伝』は、日本の未来を変えるため立ち上がった、坂本龍馬と西郷隆盛の2人が描かれる。新時代を創った男たちは、本当に英雄だったのか--！？ これまで誰も想像し得なかった、＜戦い＞と＜友情＞の物語が、新たな解釈の中で紡がれていく。
アニメ『青のミブロ』-芹沢暗殺編-は、のちに新選組となる壬生浪士組、通称ミブロの物語。彼らは京の街を守るため＜命懸けで戦う日々＞を通して、＜絆＞を深めてきた。しかし、お互いの譲れない正義が交錯する末、物語は儚き暗殺譚へと突き進んでいく--。涙なしに見届けることが出来ない人間ドラマが繰り広げられる。
日本人が愛してやまない時代、それは「幕末」ーー。日本を揺るがした激動の時代は、これまで映画、小説、ドラマ、漫画、アニメなどたくさんのエンタメで扱われ、数々の傑作が生みだされてきた。
そして、この冬、そんな時代を題材にした2つの幕末エンタメ作品、映画『新解釈・幕末伝』、アニメ『青のミブロ』が動き出す。全く違う角度から幕末を描く両作品が、夢のコラボを果たし、SPビジュアル＆ムービーを公開！ 今年の年末年始は「幕末」が日本中をアツく盛り上げる。
映画『新解釈・幕末伝』のポスターをオマージュしたコラボビジュアルでは、『青のミブロ』の隊士たちが映画の豪華出演者に負けじと、威風堂々とズラリと並ぶ。激動の時代を躍動するキャラクターたちの活き活きとした表情にご注目。
そして、コラボムービーでは「今年の年末年始は幕末がアツい！」というメッセージのもとで、両作品で描かれる＜信念＞と＜絆＞の熱量がギュッと詰め込まれる。このムービーで物語への期待感がぐっと高まること間違いなし。コラボムービーは両作品の公式Xアカウントをチェックしてほしい。
さらに、2作品のスタートを記念して、コラボ特番『知ったら人に言いたくなる！教科書には載らない！？幕末の秘密50連発』の放送も決定。
MCに伊沢拓司を迎え、ゆいP（おかずクラブ）、佐藤龍我（ACEes）らとともにアッと驚く幕末情報を紹介していく幕末雑学エンタメショーだ。こちらの番組は関西エリアで12／20（日）14：30から放送され、他エリアでの放送も予定、さらにTVerでも配信される。
今年の年末年始は幕末がアツい！ 映画『新解釈・幕末伝』、アニメ『青のミブロ』どちらもお楽しみに。
（C）2025映画『新解釈・幕末伝』製作委員会
（C）安田剛士・講談社／「青のミブロ」製作委員会
