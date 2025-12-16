株価チャートは「欲望と恐怖の足跡」だった…負け続けていた投資家が気づいた投資の真実

投資歴70年 資産24億円――【プロの儲かる知識を簡単インストール】人生、もう詰んだ……40歳、しがないサラリーマン。月1万5000円の小遣いを握りしめ、毎日通勤する日々だ。増えない給料、重くのしかかる住宅ローンと教育費。冷え切った家庭に、もはや自分の居場所はない。そんな人生のどん底の状況で拾った、1冊の古びた手帳。それが投資歴70年、資産24億円を築いた89歳現役トレーダー・シゲルさんとの奇跡的な出会いだった。お金、仕事、家庭……すべてに絶望した崖っぷちの男が“投資の神様”から授かった「世界一のお金と人生の授業」とは？“小説形式”だからスラスラ読めてドンドンわかる話題の書『89歳、現役トレーダー 大富豪シゲルさんの教え』（ダイヤモンド社）より一部を抜粋・編集したものをお送りする。答えはすべて、この物語にある。

思考の霧を切り裂く逆質問

頭のなかにモヤがかかったような気分になっていると、シゲルさんが言葉を継いだ。

「ほな、次はワシから聞くで。株って、なんで買われると思う？」

「そりゃ……これから株価が上がると思うから、ですよね？」

「うん、基本はそうや。せやけど、なんで上がると思うんや？」

「それは……企業の業績がこれから伸びると思うから？」

チャートの向こうに蠢く「人間」

自信なさげにそう答えると、シゲルさんは首を横に振った。

「違う。ほんまの理由はな、『人が買うから』や」

「……え？」

「株価が業績だけで決まるんやったら、こんなに毎日ギザギザ動かへんやろ。ニュースも何も出てない日でも、株価は上下する。つまりな、株価を動かしてるのは“人”やねん」

シゲルさんの言葉は、多くの個人投資家が見落としがちな「市場の正体」を突いています。

私たちはつい、PC画面上のチャートや数字を無機質なデータとして扱ってしまいがちですが、その裏側には常に「人間」がいるのです。

チャートは「感情の足跡」である

毎日ギザギザと動く株価チャート。あれは単なる価格の推移ではなく、投資家たちの「欲望」と「恐怖」の記録です。

「もっと儲けたい」という欲望が売りを飲み込めば上がり、「損をしたくない」という恐怖が買いを圧倒すれば下がる。ニュースがない日でも株価が動くのは、市場参加者の心理状態が常に揺れ動いているからに他なりません。

業績という「実体」以上に、その場の「空気」や「勢い」が短期的な価格を決定づけているのです。

「相手」を想像する力が投資を変える

この話からの最大の学びは、「画面の向こう側にいる相手を想像する」という視点を持つことです。

あなたが「買い」ボタンを押す時、世界のどこかで誰かが「売り」ボタンを押しています。なぜその人は手放したのか？「もう上がらない」と諦めたのか、それとも「利益確定」なのか。

数字の分析はもちろん大切ですが、そこに「今、市場という群衆はどちらに走りたがっているのか？」という人間心理への洞察を加えることで、投資の解像度は劇的に上がります。

※本稿は、『89歳、現役トレーダー 大富豪シゲルさんの教え』（ダイヤモンド社）より一部を抜粋・編集したものです。