正月の食卓にも彩りを加えるイクラですが、いま記録的な価格高騰と品薄に見舞われています。イクラ丼が1杯2万円に。国産を諦め、海外産に切り替える店も出るなど悲鳴があがっています。

■原因は…サケの歴史的不漁

器からこぼれおちるほどぜいたくにのった北海道産・大粒のイクラ。店の名物「こぼれいくら丼」です。今年はイクラの価格が高騰していて…

粋 相模原店 加藤達也店長「（仕入れ値が）1.5倍以上。値段が上がってしまっている状況」

今年、通常メニューから予約のみのメニューに変更。さらに、販売価格も時価へ変更し、取材した日はイクラ丼がなんと1杯2万円に。2023年は2700円ほどで販売していた北海道産のイクラ丼ですが、たった2年で7倍も値上げせざるをえない状況になっていました。また、今年は仕入れも難しく、3日前からの予約が必要だというのです。

粋 相模原店 加藤達也店長「どうしても高くなってしまう現状。まだ止まらないと思うので」

年々高騰するイクラの価格。東京・豊洲市場のイクラ1キロあたりの平均卸売価格は7579円で、去年の同じ時期よりも1.8倍ほど高くなっています。その原因は、サケの歴史的不漁。海水温の上昇などが理由で、今年はサケの漁獲数が平成以降最少の見込みだといいます。

■「国産が異常に高すぎて手に負えない」

正月の食材を求め、年末は多くの人でにぎわう上野・アメ横では…

買い物客「なかなか買えないので年末にいつもここで買って、もう普段も買ってない」

日本のおせちに彩りをそえる「イクラ」。その産地を見せてもらうと…

記者「アメリカ産と書いてある」

国産イクラの仕入れ値が今年は去年の倍以上に。今年の夏から海外産のイクラに切り替えていました。

持丸水産 持丸健康さん「国産が異常に高すぎて手に負えないので。高くしちゃうと買いに来る人も買わないじゃないですか」「（Q：本当は国産を売りたい気持ち）全然あります」

ただ、懸念も…

持丸水産 持丸健康さん「うちも在庫がなくなったら売らないかもしれない」

稼ぎ時の年末年始ですが海外産イクラも数が少なく、いまの在庫が終わったら販売をやめる可能性もあるということです。

■ふるさと納税の返礼品にも影響

ふるさと納税で人気の返礼品でもあるイクラ。北海道別海町では、不漁の影響で数が確保できず、ふるさと納税の寄付で受け付けていた「イクラ」を10月から一時中止に。現在も再開のメドはたっておらず、すでに寄付を受け付けた人には、イクラの代わりにホタテなどの返礼品へ変更して対応しているということです。

また、ふるさと納税サイト「ふるなび」によりますと、今年の「イクラなど」の寄付額が平均でおよそ1.3倍に値上げしているといいます。

イクラ高騰の影響は都内の鮮魚店でも…

魚辰 大武浩代表「まだ三十何年しか魚屋してないんですけど、初めてです。ここまで高いのは」

イクラの仕入れ値が去年の1.5倍に。

買い物客「高いって聞いているから目に入れないように」「（Q：イクラ単品いくら）1950円…買えない」

そのため、店ではイクラ入りのすしパック10貫1130円を「サケ」よりも2〜3割仕入れ値が安い「マス」のイクラで販売していますが、その「マス」のイクラも…

魚辰 大武浩代表「入荷が少ないから問屋さんでも置いていない状況が今後あると思います」「（Q：すしパックからイクラが…）消える可能性あります」

「マス」のイクラも入手が難しくなっていて、今後“すしパックにイクラを入れられない可能性がある”と話していました。イクラの高騰、しばらく影響が続きそうです。