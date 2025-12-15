この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

大阪・関西万博の閉幕から2カ月が経過した現在も、「2025大阪・関西万博オフィシャルストア あべのハルカス店」（大阪市阿倍野区、あべのハルカス近鉄本店ウイング館4階）は営業を継続している。



同店は2023年9月、オフィシャルストア第1号店としてオープン。万博の会期後半から来店客が増加したという。万博が閉幕した10月13日の翌日からは、会場内の「2025大阪・関西万博 会場内オフィシャルストア 西ゲート店 KINTETSU」で販売していた人気商品も取り扱っている。



現在も万博の公式キャラクター「ミャクミャク」のグッズを目当てに多くの人が訪れていることから、10時～12時の入場については、当日9時15分から入場整理券を配布して対応している。



営業時間は10時～20時。