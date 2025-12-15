この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

大阪・関西万博の閉幕から2カ月が経過した現在も、「2025大阪・関西万博オフィシャルストア あべのハルカス店」（大阪市阿倍野区、あべのハルカス近鉄本店ウイング館4階）は営業を継続している。

同店は2023年9月、オフィシャルストア第1号店としてオープン。万博の会期後半から来店客が増加したという。万博が閉幕した10月13日の翌日からは、会場内の「2025大阪・関西万博 会場内オフィシャルストア 西ゲート店 KINTETSU」で販売していた人気商品も取り扱っている。

現在も万博の公式キャラクター「ミャクミャク」のグッズを目当てに多くの人が訪れていることから、10時～12時の入場については、当日9時15分から入場整理券を配布して対応している。

営業時間は10時～20時。

関連記事

大阪で「アイドルマスター」シリーズ20周年記念合同ライブ　痛車も集結

大阪で「アイドルマスター」シリーズ20周年記念合同ライブ　痛車も集結

 上戸彩さん、大阪市中央公会堂のプロジェクションマッピングセレモニーに登場！『ズートピア2』を語る

上戸彩さん、大阪市中央公会堂のプロジェクションマッピングセレモニーに登場！『ズートピア2』を語る

 「OSAKA光のルネサンス2025」開幕　大阪市中央公会堂プロジェクションマッピングも

「OSAKA光のルネサンス2025」開幕　大阪市中央公会堂プロジェクションマッピングも
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

OSAKA STYLE_icon

OSAKA STYLE

YouTube チャンネル登録者数 1.44万人 2298 本の動画
大阪のイベント、グルメ、エンタメなどの最新情報を発信するニュースサイト。https://osaka.style/
youtube.com/channel/UClFFbGeSoG2miaNS3hnkR1Q YouTube