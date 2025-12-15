魚も大好き！？ なブラックサンダーがルアー化！ 「釣りフェス」で展示・先行販売
ルアーメーカーのデュオと、有楽製菓は、「ブラックサンダー」をモチーフにした異色のコラボレーション商品「ブラックサンダールアー」を2026年春より全国の釣具店およびDUO公式オンラインストアにて発売する。
＞＞＞ブラックサンダールアーをチェック！（写真9点）
本商品は、「釣りの行動食」というブラックサンダーの新しい楽しみ方を、釣りを愛する皆様にご提案することを目的として開発に着手。エネルギーチャージに適した食べごたえや、携帯性に優れたサイズ感など、ブラックサンダーが持つ特長をアウトドアシーンにおいて活かしたいという発想から、ブラックサンダーのビジュアルを忠実に再現した「ブラックサンダールアー」が誕生したという。
DUOは、ブラックサンダーの質感や形状を細部まで忠実に再現しつつ、ルアーとしての性能を最大限に引き出す設計を追求。魚が思わず食いつくほどリアルな「ブラックサンダー型ルアー」を、技術力を結集して具現化している。
商品のポイントは3つ。
1つ目は「黒き」造形へのこだわり。
思わずかじりつきたくなるようなチョコバーのディテールを、質感・形状ともに忠実に再現。水中での存在感とリアリティを両立している。
2つ目はパッケージを再現したフラットボディ。
パッケージを忠実に再現したからこそ生まれたフラットなルアーの形状が、まだ見ぬアクションを生み出す。
3つ目は前代未聞の「ギザギザリップ」構造。
パッケージ端部のギザギザ形状をそのままリップとしてデザイン。見た目のユニークさに加え、機能面でも独自の水噛み性能を実現している。
そして、発売に先駆け、2026年1月16日（金）より開催される『釣りフェス2026 in YOKOHAMA』のDUO International（株式会社デュオ）ブースにて、実物展示および数量限定BOXでブラックサンダールアーの先行販売が実施される。
いちはやく実践で使ってみたい方は『釣りフェス』で手に入れよう。
＞＞＞ブラックサンダールアーをチェック！（写真9点）
本商品は、「釣りの行動食」というブラックサンダーの新しい楽しみ方を、釣りを愛する皆様にご提案することを目的として開発に着手。エネルギーチャージに適した食べごたえや、携帯性に優れたサイズ感など、ブラックサンダーが持つ特長をアウトドアシーンにおいて活かしたいという発想から、ブラックサンダーのビジュアルを忠実に再現した「ブラックサンダールアー」が誕生したという。
商品のポイントは3つ。
1つ目は「黒き」造形へのこだわり。
思わずかじりつきたくなるようなチョコバーのディテールを、質感・形状ともに忠実に再現。水中での存在感とリアリティを両立している。
2つ目はパッケージを再現したフラットボディ。
パッケージを忠実に再現したからこそ生まれたフラットなルアーの形状が、まだ見ぬアクションを生み出す。
3つ目は前代未聞の「ギザギザリップ」構造。
パッケージ端部のギザギザ形状をそのままリップとしてデザイン。見た目のユニークさに加え、機能面でも独自の水噛み性能を実現している。
そして、発売に先駆け、2026年1月16日（金）より開催される『釣りフェス2026 in YOKOHAMA』のDUO International（株式会社デュオ）ブースにて、実物展示および数量限定BOXでブラックサンダールアーの先行販売が実施される。
いちはやく実践で使ってみたい方は『釣りフェス』で手に入れよう。