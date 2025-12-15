JRA唯一のダート1200メートル重賞「第18回カペラS」が14日、中山競馬場で行われた。1番人気テーオーエルビスが重賞初挑戦Vを飾り、ヴォラティル産駒はJRA重賞初出走で初勝利。2着ヤマニンチェルキ、3着エコロアゼルで3歳馬が上位を独占した。

来たるべき午（うま）年の飛躍を告げる3歳馬テーオーエルビスの圧勝だった。2着ヤマニンチェルキに5馬身差。勝ち時計1分8秒6は、ハコダテブショウのコースレコードに0秒2差迫る好時計。鮫島駿は「強いのひと言。しっかり切れてくれるし、馬群でもひるまずに競馬をしてくれる。レースのうまさが備わってきた」と愛馬を称えた。

高柳大厩舎には勝負服が同じ砂王者テーオーケインズが所属していた。指揮官は「プラス体重（16キロ）は成長分。今のところ、この距離が合います。オーナー（小笹公也氏）も期待している馬。サウジは考えています」と優先出走権を獲得した来年のリヤドダートスプリント（2月14日、G2、ダート1200メートル）を見据えた。鞍上も「ダート短距離のトップクラスの一頭だと思います。ダートの短距離G1は国内にないし、いろんなところにチャレンジしていける馬。可能性を感じます」と海外への野望を抱いた。

テーオーエルビス 父ヴォラティル 母ストップショッピングデビー（母の父カーリン）22年2月14日生まれ 牡3歳 栗東・高柳大厩舎所属 馬主・小笹公也氏 生産者・米国Jeff Prunzik＆Melissa Prunzik 戦績8戦5勝（重賞初勝利） 総獲得賞金9439万7000円 馬名の意味は冠名＋人名。