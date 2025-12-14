日本テレビ系「誰も知らない明石家さんま 第１１弾」が１４日、放送され、明石家さんまが、元妻・大竹しのぶと死別した前夫との秘話を明かした。

大竹は１９８２年にＴＢＳのドラマディレクター・服部晴治さんと結婚。８５年に長男・二千翔さんが誕生したが、８７年、服部さんががんで死去。８８年にさんまと再婚し、ＩＭＡＬＵが誕生したが、９２年に離婚した。服部さんの生前、大竹とさんまはドラマ「男女７人夏物語」で共演していた。

二千翔さんは今年５月２９日に結婚。番組は結婚披露宴に密着。さんまは“新郎のボス”として親族席で出席した披露宴のスピーチで、「実は亡くなられる１週間ぐらい前に、（服部さんから）お手紙をいただきまして。『しのぶをよろしくお願いします』と。それを真に受けたというか、今になっては、“赤紙”（召集令状）のような手紙でした」と笑わせた。

服部さんとは「テニス仲間でよくテニスをやってた。それが縁で『しのぶをよろしくお願いします』とお願いされて、今日まできました」と話した。

さんまは以前、別のテレビで「亡くなる２カ月くらい前」に、さんまに「自分の体調があまり良くないので、僕が遊べない分、しのぶのことをどうぞよろしくお願いします」といった趣旨の手紙を送られていたことを明かしていた。