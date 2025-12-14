松居一代、5歳で決意「お金持ちになりたい」 投資家として大成功した極意を熱弁
俳優の松居一代が12日、ABEMAの番組『ダマってられない女たち season2』#15に出演し、ニューヨーク・マンハッタンで超セレブ生活を送るまでに資産を増やした投資の極意を明かした。
【写真】総大理石！マンハッタンを一望できるバスルームを紹介する松居一代
5歳の頃から「お金持ちになる」と決意していたという松居は、16歳でモデルとしてデビューした後、女優の道へ。芸能界に入った理由について「私は成功したい、お金持ちになりたいと思ってやってきたんです。その時、在庫を持たなくていい、体ひとつで働ける場所。それが芸能界だったんです。芸能界の方には怒られてしまいますけど、私は芸能界のトップはまったく目指しておりません。ひとつの足がかりです」と語った。
本格的に資産を増やし始めたのは27歳の頃で、最初に始めたのは不動産投資。バブルの少し前の時期に、東京・名古屋・大阪に計4軒のマンションを購入。「大阪も名古屋も見にいくとお金がかかるので、物件はまったく見ていません。いかにお金を儲けるかだけを見ていました。そして、バブルが来ると思っていました。だからおかげさまで本当にたくさんの利益を生みました。それを全部元手にして株式投資を始めたんです」と振り返り、景気の動向を読み解く先見の明を当時すでに持っていたことをうかがわせた。
さらに個人資産を増やすため32歳で会社を設立し、商品のプロデュース利益などを元手にいよいよ株のデイトレードをスタート。自身の投資スタイルを「売って買い、売って買いが好きなタイプ」と称し、「スリルなんですよ。何やるよりもおもしろい。血が騒ぐというか、今でも大好きです。このスリル感を知ったらギャンブルとかできないですよ」と目を輝かせた。「お金というのは休ませちゃいけない。お金は回すんです。お金がお金を呼んでくれるようにするんです」と熱く語る松居に、スタジオからは「こんなこと言ってみたい」と称賛する声が上がった。
番組の最後では亡き両親へ向けて「お父ちゃん、お母ちゃん、日本人として生きていくから…日本人として頑張る…」と涙を流して語りかけた。
MCを務めるのはMEGUMI、剛力彩芽、ヒコロヒーの3人。今を生きる女性たちのリアルな姿に密着し、“幸せ”の形を本音で語り合う。今回はモデルでタレントの森泉がスタジオゲストとして登場した。
