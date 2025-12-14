【刃牙道】宮本武蔵役に内田直哉が決定ッッ！ コメントも到着
2026年Netflixにて世界独占配信されるアニメ『刃牙道』。宮本武蔵役に内田直哉が決定した。コメントも到着している。
アニメ『刃牙道』は、2014年から2018年にわたり『週刊少年チャンピオン』にて、連載された板垣恵介による同名コミックを原作とし、 ”地上最強の親子喧嘩” が終結したのちの物語として展開。現在Netflixでは『バキ』〜『範馬刃牙』＜地上最強の親子喧嘩編＞までが世界独占全話配信中。その人気は国内にとどまらず、世界中でファンを獲得している。そして、アニメ『刃牙道』が2026年Netflixにて世界独占配信されることが決定。アニメーション制作は、『バキ』『範馬刃牙』に引き続き、トムス・エンタテインメントが担当する。
このたび、究極の武、剣聖、天下無双とありとあらゆる強さの称号と賞賛をほしいままにしてきた ”伝説の剣豪” 宮本武蔵役を内田直哉が務めることに決定し、喜びのコメントが到着した。
＜内田直哉コメント＞
この度、大好きなアニメ「刃牙」シリーズの最新作『刃牙道』にて宮本武蔵の大役を頂きました。この歳になってまだ可能性を引き出して頂ける機会を得た事に、関係者の皆様には大変感謝致します。幼少の頃よりチャンバラ遊びで育った私にとって伝説の剣豪役とはこの上ない喜びです。島粼君、またその他の出演者の方々と切磋琢磨し精一杯演じさせて頂きます。
「刃牙」シリーズファンの皆様に今まで以上に喜び楽しんで頂ける事を只々祈るばかりでございます。
（C）板垣恵介(秋田書店)／刃牙道製作委員会
