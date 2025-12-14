〈「首発見」「腕、足、見つかる」遺体は切断され8か所に…「持ち前の美貌から、どの店でもNo.1」28歳“銀座の女王”はなぜ殺された？〉から続く

1967（昭和42）年11月。いまから60年近く前、28歳で銀座のクラブのマダムにのし上がった女性が金のもつれなどから23歳の男に殺され、バラバラにされて各所に捨てられた。当時の時代の空気、殺害された女性「M」の実像、そして犯人の男「K」に下された判決は……。

【実際の写真】「“銀座マダム”に落とし穴」と女性の顔写真とともに報じた当時の新聞

当時の新聞記事は見出しはそのまま、本文は適宜書き換え、要約する。文中いまは使われない差別語、不快用語が登場するほか、敬称は省略する。（全3回の3回目／はじめから読む）



事件を受け、「夜の蝶」の実態を取り上げた記事も（内外タイムス）

◆◆◆

「ホステスとしての才腕は超一流だが…」

当時、“軟派”で知られた夕刊紙・内外タイムスは11月8日発行9日付で「“銀座マダム”に落とし穴」という記事を載せている。

Мのお通夜が7日に自宅で行われたとし、同じ夜、マダムを務めた銀座のクラブでもホステスたちが黙とうを捧げたとした。「1人の美人のトップマダムはなぜこんなむごい殺され方をしたのか。ネオン街で自分の意思通り、ホステスからマダムまでを生きた彼女の横顔を浮き彫りにするとーー」として次のように続ける。

〈 Mさんが銀座東8丁目のクラブ「ブラックタイ」にマダムとしてスカウトされたのは昨年11月。同店のオープンと同時だった。“1億円の女王”と銀座、赤坂界隈のネオン街で評判の社交女性だっただけに、スカウト料も150万円（現在の約613万円）。マダム・スカウト料の銀座の相場は、売れっ子で50万〜60万円（同約204万〜245万円）というからずば抜けた額だった。同店のホステスは約40人。その陣頭に立っての勤務ぶりはなかなか“行動的”。複数の席を“蝶のごとく”飛び回っても客の気分を損ねない手腕を持っていた。月収は40万〜50万円（同約163万〜204万円）だったという。同クラブの営業部長は言う。 「ホステスとしての才腕は超一流。が、マダムとしては背伸びしていた感じ。残念ながら、ホステスの掌握という点が欠けていた」 赤坂の「ニューラテンクォーター」ホステス時代、Mさんをひいきにしていた客の中には某宮様もいて、彼女が「ブラックタイ」に移ってからも時折出掛けたほど。女性としてのМさんは「熱しやすくさめやすいタイプ」だったようだ。「ママを取り巻く男性はお金持ちばかり。『持たざる者は去れ』というガメツイ面もありましたが、かなり“面食い”でもあったようです」と同店のホステス嬢。Мさんが赤坂に「ロイヤルパレス」というサパークラブを出したのが昨年6月。家賃月30万円（同約123万円）。ボーイばかり6人の高級ムードのクラブだったが、「採算は採れていたようだ」と「ブラックタイ」の営業部長。 月収にパトロンからのかなりの収入、サパークラブも堅調となると、Мさんが金に困っていたとは不思議だが、事実である証拠に、取引銀行の預金残高はわずか35万円（同約143万円）。逆に170万円（同約694万円）も借りているほど。同時に「ブラックタイ」でも10万〜50万円の借金もしている。“1億円の女王”の評判がわびしくなるような話だが、「多分に誇張されていて、見栄が生んだ虚像」と見る向きもある。 身長160センチ、スラリとしたスタイルで細面。瞳がチャーミングで、紳士から“美人マダム”と賛辞を贈られていたМさん。故郷の両親を心配して、よく電話していたという。しかし、「ロイヤルパレス」を開店した6月以降、「ブラックタイ」に売掛金を入れておらず、その額は1000万円（同約4080万円）に達しているという話もあり、彼女を知る人も首をかしげている。〉

表面の華やかさとは裏腹に経済的苦労があったのは事実のようだ。

江戸時代に銀座役所（銀地金の売買と銀貨幣の鋳造を行う役所）が置かれたことから始まった銀座という街は、明治維新後、レンガ街が建設され、「文明開化の大将」として日本の繁華街中の繁華街に。関東大震災と東京大空襲の2度、壊滅的な被害を受けながら、戦後も高級な盛り場としての地位を守り続けた、そこでは戦前のカフェーやダンスホールに始まって、夜の街も華やかに輝いていた。

1957年に公開された大映映画に『夜の蝶』がある。川口松太郎の小説を原作に吉村公三郎が監督。山本富士子と京マチ子の主演で、京都から銀座に進出してきたクラブのマダムと、もう1つのクラブのマダムのライバル関係を描いた。2人にはいずれも実在のモデルがあったが、「夜の蝶」は流行語となり、以降、ホステスを指す「共通語」となる。

事件は高級クラブ“最盛期”直前に発生

雑誌「エコノミスト」2005年4月12日号掲載の「ひとりのクラブママが駆け抜けた半世紀」は、当時81歳だった銀座のクラブママの回想記。1956年に自前で銀座7丁目にクラブを開業して以降、見つめてきた銀座の夜を振り返っている。

それによれば、1964年の東京オリンピックを境に、東京の道路が整備され、1966年からは大型設備投資ブームが再燃。1970年の大阪万博まで続く「いざなぎ景気」が始まる。1970年8月、「歩行者天国」がスタート。銀座や新宿が屋外最大の社交場となり、銀座の高級クラブも最盛期を迎える。事件はちょうどピークに向かう時期に起きた。「当時は重工業や電機関係、製造業のお客さまに接待でよく使ってもらった。重役の方だけでなく、課長さんや係長さんが先輩や上司に連れられてよく見えた。お客さまが一日3回転することも珍しくなかった」と振り返っている。

そんな上り坂の途中で起きたこの事件の被害者Мのことを書き留めた人物がいる。自らも銀座の高級クラブ「姫」のマダムで作詞家・作家になった山口洋子（2014年死去）。著書『夜の底に生きる』（1984年）の「バラバラにされたママ」の章と『ザ・ラスト・ワルツ 「姫」という酒場』（1996年）で、「同じ銀座の住人であり、マダム同士としても顔見知りの仲であった」（「バラバラにされたママ」）立場から、極めて冷静な目でつづっている。

描かれた「ブラックタイ」の開店の日の情景が印象的だ（「バラバラにされたママ」）。

〈 私もオープンの当日、その資本家の一人でもある「姫」の常連客の義理で開店披露パーティに顔を出した。 「ブラックタイ」という名にふさわしく、白黒のインテリアの洒落たつくりの四、五十坪の店内は、祝の花束と彼女の客で、フロアの部厚い絨毯もみえないほどぎっしりとたて混んでいた。やや暗いめの照明と、やたら黒服の目立つオープニングパーティは、オープニングというより華やかなスターの告別式を連想させる。そういえば今日は仏滅だった、と私はつまらないことを思い出した。 「あら、ママお忙しいのにようこそ」 私の姿を見つけて彼女は愛想よく寄ってきた。 「すてきな花束をほんとうにどうも…、銀座は一年生ですので何かとよろしく」 「とんでもない、こちらこそ」 定石どおりの会話（やりとり）を交わしながらひらりと返した彼女の白い手の甲に、得意満面な今夜の気持そのままの大きなダイヤが燦然と光って輝いていた。同じ席に三分といられずあちこち頭を下げて挨拶をしている彼女の背を、店の片隅で二、三人の資本家（オーナー）達がじっと見守っている。裏話（からくり）を知っている私はふと彼女がとても可哀そうなあやつり人形のように思えた。あふれかえる花束のまんなかで、紙の人形みたいに彼女の両肩と胸と、彼女の幸せがぺらぺらと薄っぺらく透けてみえたのである。〉

「地獄絵図のごとく、誰の瞼の裏にも生ま生ましく感じられた」

不吉な予感というべきか。事件が起きた後のことを同書はこう書いている。

「今日首が出たそうだ、胴体が見つかったという話題が出るたびに、彼女を知る客やホステスは、まるで自分の身うちがバラバラにされたようにひやりと首をすくめて手足のつけ根をなぜまわした。それほど彼女は良い意味でも悪い意味でも陰影の多い華やかな存在感のある女だったし、猟奇的な殺され方がまるで眼の前に血しぶきをあげて展開された地獄絵図のごとく、誰の瞼の裏にも生ま生ましく感じられたのである」

ほかに両書に書かれているのは次のようなことだ。

1. 彼女は昭和14（1939）年6月、樺太（現サハリン）生まれ、28歳。自称26歳。本名でなく「西」姓を名乗っていた

2. やせ型の丸顔で、顔も体も肉が薄く、その薄さがかえって男心をそそるような和風美人

3. 突然銀座マダムとして登場した彼女を、銀座の女たちは必ずしも好意的に迎え入れなかった

4. 「美人なんて言えないんじゃない。背だって私くらいよ」「すごい厚化粧していたのよ、あの人。だって、左目の周りにアザがあるんだもの。家に帰って寝る時も化粧をとらないんだから」「マダムだというのに、女のコの客をとって自分がナンバーワンになろうとするのね。チップだって、一人でみんなふところに入れちゃうのよ」……。誰一人からも「言い人だった」「可哀そうねえ」という言葉が聞かれないのにはあぜんとするしかない

5. 「ブラックタイ」は彼女の店ではなく、彼女は日給1万5000円（現在の約6万1000円）、ほかに売り上げの5分の歩合がつく、ただの雇われマダムにすぎなかった

マスコミに鳴り物入りで喧伝された彼女の「化けの皮は案外あっさりと剝がれてしまう」と「バラバラにされたママ」は書く。彼女には同棲していた妻子持ちの愛人（30歳前後）がおり、かなり金をつぎ込んでいたという。読売が書いた、かつての共同経営者への支払いとは、別れたその愛人に対するものだったようだ。

「商売では、がめついの、常識知らずのと人非人みたいにいわれる彼女の裏面の素顔の本音は、案外下らない男にもろい、いじらしさにあった」と同書。そのために「ブラックタイ」などの経営は火の車に陥り、男女関係も絡んだKの融資話にすがりつかなければならない結果になった。「バラバラにされたママ」はMの印象をこう記している。

「二十代の若さで人手にかかって殺されて、なんだか影のうすい女だったなとあとから納得のいく顔をする客もいたが、私の眼には影がうすいより、痩せた背を必要以上にぴんとのばして顎をあげて歩いている姿に、薄幸な女の気迫みたいなものがはりついてみえて、痛々しく映った」

思うのは、どんなに欠点や問題がある人間でも、殺されてバラバラにされ、河川敷や森や海に捨てられて、「きょうは太もも」「あすは腕」「あさっては首」などと大々的に報じられなければならない理由はない。それは誰にとっても理不尽であり、この文章で彼女を仮名にした理由だ。

「斟酌(しんしゃく)すべき点がある」下された判決は…

裁判は事件の翌年、1968（昭和43）年2月6日に東京地裁で始まり、Kはうつむいたまま、起訴事実を認めた。公判はスムーズに進み、同年5月4日の論告求刑で検察側は「犯行は残忍極まりなく、社会的影響が大きい。被告には反省の色もない」として死刑を求刑した。

そして、同年5月29日の判決。最も詳しい同日付読売夕刊の判決理由と主文を見よう。

〈「無抵抗の被害者を絞め殺し、死体をバラバラにして捨てた犯行は、全く目を覆わせるような残忍非道なもので、社会に不安を与えた責任は重い。犯行は悪質、異常だが、計画的なものでなく、死体をバラバラにしたのも処置に困ったうえでのこと。幼児から満足なしつけも受けず、朝鮮人としての劣等感を持っていたなど、人格形成の過程で斟酌(しんしゃく)すべき点がある」と無期懲役を言い渡した。〉

その後の裁判などの記録は見当たらない。少年Aは家裁送致されたことが分かっている。「昭和元禄」はその後もまだしばらく続いていた。

【参考文献】

▽山口洋子『夜の底に生きる』（中央公論社、1984年）

▽山口洋子『ザ・ラスト・ワルツ 「姫」という酒場』（双葉社、1996年）

（小池 新）