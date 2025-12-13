¡ÖÉÔÀµ¤¬È¯³Ð¤·¤¿¡×»ùÆ¸¥Ç¥¤¥µー¥Ó¥¹ ÆÍÁ³¤Î±Ä¶ÈÄä»ß¤òÄÌÃÎ¡ÚÆÁÅç¡Û
¾ã³²¤Î¤¢¤ë»ùÆ¸¤Î¥Ç¥¤¥µー¥Ó¥¹»ÜÀß¤ò±¿±Ä¤¹¤ë²ñ¼Ò¤¬Àè¤´¤í¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤ËÂÐ¤·¡¢ÆÍÁ³¡¢±Ä¶È¤òµÙ»ß¤¹¤ë»Ý¤òÄÌÃÎ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
±Ä¶ÈµÙ»ß¤ÎÊ¸½ñ¤ò½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆÁÅç¸©ÆÁÅç»ÔÆâ3¤«½ê¤Ç»ùÆ¸¥Ç¥¤¥µー¥Ó¥¹»ÜÀß¡ÖFor You¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¡ÖË·ë²ñ¡×¤Ç¤¹¡£
´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È12·î8Æü¡¢²ñ¼Ò¤ÎÌò°÷¤¬»ÜÀß¤òË¬¤ì¡¢12·î13Æü¤ò¤â¤Ã¤Æ°ìÃ¶±Ä¶È¤òµÙ»ß¤¹¤ë»Ý¡¢Ê¸½ñ¤ÇÊÝ¸î¼Ô¤ØÄÌÃÎ¤¹¤ë¤è¤¦¿¦°÷¤Ë»Ø¼¨¤·¤¿¤â¤Î¤Îº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¤ÀâÌÀ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÍøÍÑ¼Ô¤Ï3»ÜÀß¹ç¤ï¤»¤ÆÌó130¿Í¤Ë¾å¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
±Ä¶ÈµÙ»ß¤ÎÍýÍ³¤Ï¡ÖµÞî±¿¦°÷¤¬Â¿¿ôÂà¿¦¤¹¤ë¤¿¤á¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î²ñ¼Ò¤Ç¤Ï¡¢11·î11Æü¤Ë¡¢´õË¾Âà¿¦¼Ô¤òÊç¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎºÝ¡¢¼ÒÄ¹¤Ï¡¢¡ÖÉÔÀµ¤¬È¯³Ð¤·¤Æ¸©¤Î´Æºº¤¬Æþ¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Æ±ÍÍ¤ÎÊ¸½ñ¤Ï¡¢Æ±¤¸²ñ¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¹âÎð¼Ô¥Ç¥¤¥µー¥Ó¥¹»ÜÀß¤Ç¤âÇÛÉÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£