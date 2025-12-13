Ç¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡ØÍÅ²ø¡Ù3Áª¡¡¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆÃÄ§¤äÅÁÀâ¤ò¤´¾Ò²ð
1.Ä¹À¸¤¤¹¤ë¤È¡ÖÇËô¡×¤Î²ÄÇ½À¤â¡ª¡©
Ç¤ÎÍÅ²ø¤È¸À¤¨¤Ð¡¢ÇËô¤¬¿¿¤ÃÀè¤Ëµó¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
ÇËô¤È¤Ï¡¢¸ÅÍè¡¢ÆüËÜ³ÆÃÏ¤ÇÅÁ¾µ¤µ¤ì¤ëÍÅ²ø¤Ç¡¢Âç¤¤ÊÆÃÄ§¤Ï¡¢Ç¯Ï·¤¤¤¿¡ÊÄ¹À¸¤¤·¤¿¡ËÇ¤Ë¸Â¤Ã¤Æ²½¤±¡¢¤·¤Ã¤Ý¤¬¿¿¤ÃÆó¤Ä¤ËÎö¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡Ê2¸Ô¡Ë¡£
ÇËô¤Ë¤Ï¡¢»³¤ÇÊë¤é¤¹Ç¤¬²½¤±¤ë¥¹¥Èー¥êー¡¢»ô¤¤Ç¤¬²½¤±¤ë¥¹¥Èー¥êー¡¢2¤Ä¤Î¥Ñ¥¿ー¥ó¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ª»³½Ð¿È¤ÎÇËô¤Ï¿Í´Ö¤ò½±¤¦°ìÊý¤Ç¡¢»ô¤¤Ç°é¤Á¤ÎÇËô¤Ï¡¢»ô¤¤¼ç¤«¤éÂçÀÚ¤Ë¤µ¤ì¤¿¤«¤É¤¦¤«¤Ç¡¢¡Ö²¸ÊÖ¤·¡×¤Þ¤¿¤Ï¡Öã®¤ê¡×¤ò¥·¥Ó¥¢¤Ë¿¶¤êÊ¬¤±¤ë¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¶á¡¢°¦Ç¤Î¤ªÀ¤ÏÃ¤¬ÁÂ¤«¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤ÊÊý¤Ë¤Ï¡¢»×¤ï¤ºµ¤»ý¤Á¤¬¥Ô¥ê¥Ã¤È¤Ê¤ëÏÃ¤Ç¤¹¡£
ÇËôÅÁÀâ¤ÇÍÌ¾¤Ê¤Î¤Ï¡¢³ùÁÒ»þÂå¤Î¡Ö¹õÉô¶®Ã«¤ÎÇËô»³¡×¤Ç¤¹¡£
¼ç¿Í¸ø¤Ï¡¢¤â¤È¤â¤ÈÉÙ»Î»³¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿Ï·Ç¤Ç¡¢¼í¤êÃæ¤Î·³Ê¼¤ò»¦³²¤·¤¿¤¿¤á¡¢ÉÙ»Î¸¢¸½¤ÎÅÜ¤ê¤Ë¿¨¤ì¤Æ¡¢¹õÉô¶®Ã«¤Ø¤ÈÄÉÊü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤³¤Ç¤â¿Í¤ò»¦¤á¤ë¤Ê¤É°»ö¤òÆ¯¤¡¢¤Ä¤¤¤Ë¤ÏÂçÀª¤Î¼í¿Í¤¿¤Á¤¬ÇËôÂà¼£¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
Âà¼£¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¼í¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢ÇËô¤Î¤ª¤É¤í¤ª¤É¤í¤·¤¤¤µ¤Þ¤ËÎ©¤Á¤¹¤¯¤ß¡¢¼ê¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤¹¤é¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤¦¤Á¡¢¹¶·â¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢ÇËô¤Ï»³¤«¤é»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿―¡£
Åö»þ¡¢ÇËô¤¬Î©¤Áµî¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë»³¤¬¡¢¸½ºß¤ÎÉÙ»³¸©¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¡ÖÇËô»³¡×¡Ê2378m¡Ë¤Ç¤¹¡£
¹ÔÊý¤ò¤¯¤é¤Þ¤·¤¿ÇËô¤Ï¤½¤Î¸å¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤³¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©Ç¤é¤·¤¯ºÇ¸å¤Þ¤ÇÆæ¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¹¡£
2.¤ª²ÈÁûÆ°¤Ë¤âÈ¯Å¸¤·¤¿¡Ö²½¤±Ç¡×
ÇËô¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¡¢¤è¤¯ÃÎ¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¿ô¡¹¤Î²½¤±ÇÅÁÀâ¤Ç¤¹¡£
ÇËô¤â²½¤±Ç¤Î°ì¼ï¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Î¾¼Ô¤Ç°ã¤¦¤Î¤Ï¡¢¤·¤Ã¤Ý¤Î¿ô¤Ç¤¹¡£2¸Ô¤ËÊ¬¤«¤ì¤¿ÇËô¤ËÂÐ¤·¡¢²½¤±Ç¤Ï1ËÜ¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÇËô¤â¡¢²½¤±Ç¤â¡¢¿Í´Ö¤Î¸ÀÍÕ¤òÍý²ò¤·¡¢²ø´ñ¸½¾Ý¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¤³¤È¤Ç¤Ï¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²½¤±ÇÅÁÀâ¤Ç¤Ï¡¢¸½ºß¤Îº´²ì¸©¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¡ÖÆéÅçÁûÆ°¡×¤ò´ÊÃ±¤Ë¾Ò²ð¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÉñÂæ¤Ï¹¾¸Í»þÂå¤ÎÈîÁ°¹ñº´²ìÈÍ¤Ç¤¹¡£2ÂåÌÜÈÍ¼ç¡¦ÆéÅç¸÷ÌÐ¤¬¡¢¿Ã½¾¤·¤Æ¤¤¤¿Î¶Â¤»ûËô¼·Ïº¤È°Ï¸ë¤Ë¶½¤¸¤¿¤È¤³¤í¡¢¤¢¤í¤¦¤³¤È¤«¡¢Ï¢ÇÔ¡ÊËô¼·Ïº¤ÏKY¤Ê¿ÍÊª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ë¡£·ãÅÜ¤·¤¿¸÷ÌÐ¤Ï¡¢¥«¥Ã¤È¤Ê¤Ã¤ÆËô¼·Ïº¤ò»¦³²¤·¤Þ¤¹¡Ê¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤»þÂå¤Ç¤¹¡Ë¡£
²æ¤¬Â©»Ò¤Î»à¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿Ëô¼·Ïº¤ÎÊì¿Æ¤Ï¡¢Ê°³´¤·¤¿Ëö¡¢¼«¤éÌ¿¤òÀä¤Á¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÅ©¤ë·ì¤òçÓ¤á¤¿°¦Ç¤¬¤ä¤¬¤Æ²½¤±Ç¤ËÊÑËÆ¤·¡¢Ìë¤ÊÌë¤Ê¸÷ÌÐ¤ÎÊë¤é¤¹¾ìÆâ¤Ë½ÐË×¡£¸÷ÌÐ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¼¬¤¤¤¿¼ï¤È¤Ï¸À¤¨¡¢Àº¿ÀÅª¤ËÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¡¢¸÷ÌÐ¤ÎÃé¿Ã¤¬²½¤±ÇÂà¼£¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°ìÏ¢¤Î¤Ê¤ê¤æ¤¤Ï¡¢ÇËô¤Î¤è¤¦¤Ê¡Öã®¤ê¡×¤Î¶²ÉÝ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Þ¤¹¡£°Ï¸ë¤ò´Þ¤á¤¿¾¡Éé»ö¤Ç¤Ï¡¢¤Ä¤¤¿¿·õ¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£ÂÐÀïÁê¼ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Â¿¾¯¶õµ¤¤òÆÉ¤ó¤Ç¡ÖÀÜÂÔ¡×¤¹¤ë¤³¤È¤âÉ¬Í×¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¤³¤Î¡ÖÆéÅçÁûÆ°¡×¤Ï¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¿§¤¬Ç»¸ü¤Ç¡Ê²ÎÉñ´ì¤ä¹ÖÃÌ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ë¡¢»Ë¼ÂÅª¤Ë¤Ï¡¢ÆéÅç²È¤ÈÎ¶Â¤»û²È¤È¤Î´Ö¤Çµ¯¤³¤Ã¤¿¤ª²ÈÁûÆ°¤¬¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
3.ÇËô¤È²½¤±Ç¤Î¥ëー¥Ä¤È¤µ¤ì¤ë¡ÖÀçÃ¬¡×
3¤ÄÌÜ¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÇÍÅ²ø¡ÖÀçÃ¬¡Ê¤»¤ó¤ê¡Ë¡×¤Ç¤¹¡£
ÀçÃ¬¤Î»úÌÌ¤À¤±¤ò¸«¤ë¤È¡¢¡Ö¥¿¥Ì¥¡©¡×¤È´ª°ã¤¤¤·¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¸ÅÂåÃæ¹ñ¤Ç¡ÖÃ¬¡×¤Ï¥ä¥Þ¥Í¥³¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖÀç¡×¤È¹ç¤ï¤µ¤Ã¤Æ¡¢¡ÖÀç¿Í¤Î¤è¤¦¤Ê¥ä¥Þ¥Í¥³¡×¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÇËô¤È²½¤±Ç¤È¤ÎÌÀ³Î¤ÊÁê°ãÅÀ¤Ï¡¢Ç¯Ï·¤¤¤¿Ëö¤ÎÊÑ²½¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆÃ¼ìÇ½ÎÏ¡Ê¿ÀÄÌÎÏ¤äÎîÇ½ÎÏ¡Ë¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¡¢Ä¹¤¤Ç¯·î¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¸·¤·¤¤½¤¹Ô¤ËÂÑ¤¨È´¤¤¤¿·ë²Ì¡¢ÍÅ²ø¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤ª¤½¤é¤¯¡¢½¤¹ÔÃæ¤Î¥ä¥Þ¥Í¥³¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢Æ»È¾¤Ð¤ÇÃ¦Íî¤·¤¿¼Ô¤â¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡ÖÀçÃ¬¤ÎÆ»¤â½¤¹Ô¤«¤é¡ª¡×¤È¤Ï¡¢Èà¤é¡¢Èà½÷¤é¤Î¤ª¸ß¤¤¤ÎÎå¤Þ¤·¸ÀÍÕ¤À¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
À²¤ì¤ÆÍÅ²ø¡¦ÀçÃ¬¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥ä¥Þ¥Í¥³¤Ï¡¢¹«¤Ç¿Í´Ö¤ÎÈþÃËÈþ½÷¤Ë²½¤±¤Æ¡¢Ì¥ÎÏ¤¿¤Ã¤×¤ê¤ËÍ¶ÏÇ¤·¡Ê¤¿¤Ö¤é¤«¤·¡Ë¡¢ÌýÃÇ¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë·ä¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¡¢Áê¼ê¤ÎÀºµ¤¤òºñ¤ê¼è¤Ã¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤·¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬Ìë¹¹¤±¤Î¥Ðー¤Ê¤É¤Ç¡¢ÎÙ¤Ëµï¹ç¤ï¤»¤¿ÈþÃËÈþ½÷¤¬µ¤¤µ¤¯¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¤¿¤é¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÀçÃ¬¤ÎÀ¸¤»Ä¤ê¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¿ÍÀ¸¤ò¹üÈ´¤¤Ë¤µ¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¥Ç¥ì´é¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤Ï¡¢°¦Ç¤À¤±¤ËÎ±¤á¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤È¤á
º£²ó¤Ï¡¢Ç¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÍÅ²ø¤ò3¤Ä¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Í×ÅÀ¤ò´ÊÃ±¤Ë¤Þ¤È¤á¤ë¤È¡¢¡ÖÇËô¡×¤â¡¢¡Ö²½¤±Ç¡×¤â¡¢¤â¤È¤â¤È¤ÏÃæ¹ñ¤Î¡ÖÀçÃ¬¡Ê¤»¤ó¤ê¡Ë¡×¤¬¥ëー¥Ä¤À¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦Îò»Ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ç¤¬ÍÅ²ø¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ï¡¢ÇÆÃÍ¤Î¿ÀÈëÀ¡¢¶Ã°Û¤Î±¿Æ°Ç½ÎÏ¡¢¤È¤é¤¨¤É¤³¤í¤Î¤Ê¤µ¤¬½Å¤Ê¤ê¹ç¤¤¡¢¿Í´Ö¤ÎÁÛÁüÎÏ¤ò»É·ã¤·¤¿·ë²Ì¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ËÜÊ¸¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿°ïÏÃ¤Ë¤â¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢°¦¤µ¤ì¤¿»ô¤¤Ç¤Ï¤Î¤Á¤ËÇËô¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ë²¸ÊÖ¤·¤¹¤ë¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤·¤½¤ì¤¬ËÜÅö¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤¤¤ä¡¢²¾¤Ë¿¿¼Â¤Ç¤â¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ï°¦Ç¤Î¤³¤È¤ò¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤â°¦Ç¤Ï¹¬¤»¤Ê°ìÀ¸¤òÁ÷¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£