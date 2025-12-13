MLB74È¯¤Ç¤âNPB¹Ô¤¤Î±½¡Ä26ºÐÍË¾³ô¤Î¿·Å·ÃÏ¡¡¼ê¤Ë¤·¤¿3.8²¯±ß¡¢¼å¾®µåÃÄ¤«¤éÉÁ¤¯ºÆµ¯
¥â¥ì¥ë¤¬¥Þ¡¼¥ê¥ó¥º¤È·ÀÌó
¡¡¥ì¥¤¥º¤«¤éFA¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡¡¼¡¦¥â¥ì¥ëÆâÌî¼ê¤¬¥Þ¡¼¥ê¥ó¥º¤È1Ç¯·ÀÌó¤Ë¹ç°Õ¤·¤¿¤È12Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö13Æü¡Ë¡¢ÊÆÊ£¿ô¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤¿¡£Á´ÊÆÌîµåµ¼Ô¶¨²ñ¤Î¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¡¦¥í¥á¥íµ¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢NPB¡¢´Ú¹ñ¥×¥íÌîµå¡ÊKBO¡Ë¤â¶½Ì£¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥â¥ì¥ë¤Ï¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ½Ð¿È¤Ç2022Ç¯¤Ë¥«¥Ö¥¹¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£1Ç¯ÌÜ¤«¤é16ËÜÎÝÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤È¡¢2023Ç¯¤Ë¤Ï26ËÜÎÝÂÇ¤òµÏ¿¤·¤¿¡£º£µ¨¤Ï¥ì¥¤¥º¤Ç105»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¤¬¡¢ÂÇÎ¨.219¡¢11ËÜÎÝÂÇ33ÂÇÅÀ¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÄÌ»»74ËÜÎÝÂÇ¤ò¸Ø¤ê¡¢Æâ³°Ìî¤ò¼é¤ì¤ë°ìÊý¤Ç»°¿¶Î¨¤ÏËèÇ¯30¡óÁ°¸å¤ÈÂÇ·â¤ÎÁÆ¤µ¤¬·çÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³¤Î¥¨¥É¥¦¥£¥ó¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹µ¼Ô¤¬X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ÇÀ¾Éð¤È³ÚÅ·¤¬¶½Ì£¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¹¥Ý¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¤è¤ë¤Èº£µ¨¤ÎÇ¯Êð¤Ï250Ëü¥É¥ë¡ÊÌó3²¯800Ëü±ß¡Ë¡£SNS¤Ë¤ÏÆüËÜ¹Ô¤¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦À¼¤â¡£¡ÖÎ®ÀÐ¤ËÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¡×¡Ö¤Þ¤¡¤Þ¤À¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤ä¤ì¤ëÀ®ÀÓ¤è¤Ê¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë