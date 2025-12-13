¾¾Åçµ±¶õ¡¦Ä¥ËÜÈþÏÂ¤Î¡È¤½¤é¤ß¤ï¥Ú¥¢¡É¤¬Ãæ¹ñ¤ÎÀ¤³¦²¦¼Ô·âÇË¤Ê¤ë¤«¡¡·è¾¡¿Ê½Ð·ü¤±¤Æ²¦Á¿¶Ö¡õÂ¹±Ïèµ¤ÎºÇ¶¯¥³¥ó¥Ó¤È·ãÆÍ¡ÚWTT¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥º¹á¹Á¡Û
Âîµå¤Î¡ÖWTT¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥º¹á¹Á2025¡×¤Ï13Æü¡¢º®¹ç¥À¥Ö¥ë¥¹¤Î½à·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¾¾Åçµ±¶õ¡¦Ä¥ËÜÈþÏÂ¡ÊÌÚ²¼¥°¥ëー¥×¡ËÁÈ¤¬¡¢²¦Á¿¶Ö¡¦Â¹±Ïèµ¡ÊÃæ¹ñ¡Ë¥Ú¥¢¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Ç¤ÏÃæ¹ñÀª¤ËÇÔ¤ì¤¿¾¾Åç¤ÈÄ¥ËÜÈþ¤Î¡È¤½¤é¤ß¤ï¥Ú¥¢¡É¤¬¡¢À¤³¦Âîµå²¦¼Ô¤ÎºÇ¶¯¥³¥ó¥Ó¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÀï¤¤¤òÄ©¤à¤Î¤«¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
¢£¾¾Åç¤Ï¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸ÁÀ¤¦
º£Âç²ñ¤Ç2¼ïÌÜ¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¾¾Åç¤Ï¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥¹1²óÀï¤ÇÀ¤³¦1°Ì¤Î²¦Á¿¶Ö¤Ë¤¢¤È°ìÊâ¤Î¤È¤³¤í¤Þ¤ÇÇ÷¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢3－4¤ÇµÕÅ¾Éé¤±¡£Ä¥ËÜÈþ¤âÀ¤³¦2°Ì¤Î²¦ÒØ碰¤òÁê¼ê¤Ë2¥²ー¥à¤òÃ¥¤¦·òÆ®¤ò¸«¤»¤¿¤¬¡¢2－4¤ÇÇÔ¤ì½éÀïÇÔÂà¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
°ìÊýº®¹ç¥À¥Ö¥ë¥¹¤Ç¤Ï¡¢1¾¡1ÇÔ¤Ç·Þ¤¨¤¿12Æü¤ÎÍ½Áª¥é¥¦¥ó¥ÉÂè3Àï¤Ç¡¢¥¦ー¥´¡¦¥«¥ë¥Ç¥é¥Î¡¿¥Ö¥ëー¥Ê¡¦¥¿¥«¥Ï¥·¡Ê¥Ö¥é¥¸¥ë¡ËÁÈ¤È¤Î·ãÆ®¤ò¥Õ¥ë¥²ー¥à¤ÇÀ©¤·¡¢½à·è¾¡¤Ø¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
½à·è¾¡¤Ç·Þ¤¨¤ëÁê¼ê¤Ï¡¢²¦Á¿¶Ö¡¦Â¹±Ïèµ¥Ú¥¢¡£À¤³¦Âîµå¤Ç¤Ïº®¹ç¥À¥Ö¥ë¥¹3Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¡¢ºò²Æ¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¤Ï¶â¥á¥À¥ë¤â³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÈºÇ¶¯¥³¥ó¥Ó¡É¡£¾¾Åç¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸¤â¤«¤«¤ë°ìÀï¤Ç¡¢Éé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤Àï¤¤¤È¤Ê¤ë¡£
Î¾¥Ú¥¢¤ÎÂÐÀïÀ®ÀÓ¤Ï¡¢¾¾Åç¡¦Ä¥ËÜÈþÁÈ¤Î0¾¡1ÇÔ¡£º£Ç¯¤ÎÀ¤³¦Âîµå½à¡¹·è¾¡¤ÇÂÐÀï¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢1－3¤ÇÆüËÜ¥Ú¥¢¤¬ÇÔ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£²¦Á¿¶Ö¡¦Â¹±ÏèµÁÈ¤Ï¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Ç¤â½à·è¾¡¤Þ¤Ç¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢2´§¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
18ºÐ¤Î¾¾Åç¤È17ºÐ¤ÎÄ¥ËÜÈþ¤Î¡È¤½¤é¤ß¤ï¡É¥Ú¥¢¤¬¡¢¶áÇ¯¤ÎÂîµå³¦¤ò¤±¤ó°ú¤¹¤ëºÇ¶¯¥³¥ó¥Ó¤òÇË¤Ã¤Æ·è¾¡¿Ê½Ð¡¢¤½¤·¤ÆÍ¥¾¡¤Ø²¦¼ê¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡£ÃíÌÜ¤Î°ìÀï¤È¤Ê¤ë¡£