¾¾¸¶É¢°¡¤¬ºÇ²¼°ÌÆÈÁö¤«¤é4¿ÍÈ´¤¡¡1ÂÇ¤Î½Å¤ß¤ò´¶¤¸¤¿3Æü´Ö¡Ö10Ëü±ß¤Ï°ã¤¦¡¢¾ÆÆù¿©¤Ù¤Á¤ã¤ª¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡ãJLPGA¿·¿ÍÀï ²Ã²ìÅÅ»Ò¥«¥Ã¥×¡¡ºÇ½ªÆü¡þ12Æü¡þ¥°¥ì¡¼¥È¥¢¥¤¥é¥ó¥É¶æ³ÚÉô¡ÊÀéÍÕ¸©¡Ë¡þ6525¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼72¡ä2ÅÙÌÜ¤Î¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤Ç¹ç³Ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿19ºÐ¡¦¾¾¸¶É¢°¡¡Ê¤Þ¤Ä¤Ð¤é¡¦¤·¤å¤¢¡Ë¡£19°Ì¤È4ÂÇº¹¤ÎÃ±ÆÈºÇ²¼°Ì¤«¤é½Ð¤¿ºÇ½ªÆü¤Ë¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¥Ù¥¹¥È¥¹¥³¥¢¥¿¥¤¤È¤Ê¤ë¡Ö70¡×¤Ç²ó¤ê¡¢14°Ì¥¿¥¤¤ËÉâ¾å¡£¥×¥í¤È¤·¤Æ¡È1ÂÇ¤Î½Å¤ß¡É¤ò´¶¤¸¤ë»î¹ç¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾¾¸¶É¢°¡¤µ¤ó¤¬È±¤ò²¼¤í¤·¤Þ¤·¤¿
Íèµ¨¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò¤«¤±¤¿QT¤Ï1¼¡¤ò4°Ì¤ÇÆÍÇË¡£¤·¤«¤·¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ç¤ÏºÇ½ªÆü¤Ë¡Ö74¡×¤È¿¤Ð¤»¤º¡¢56°Ì¤È¸ÂÄêÅª¤Ê½Ð¾ì¸¢¤òÆÀ¤ë¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£¡ÖÀè½µ¤ÎQT¤Ç¥·¥ç¥Ã¥È¤ÎÄ´»Ò¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£Àè½µ¤Ï¥Ñ¥¿¡¼¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£½µ¤Ï¥Ñ¥¿¡¼¤â°¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡×¡£QT¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Ñ¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤âÉÔÄ´¤Ë´Ù¤ê¡¢2Æü´Ö¤Ç¥È¡¼¥¿¥ë7¥ª¡¼¥Ð¡¼¡£ºÇ²¼°Ì¤Î20°Ì¤ËÄÀ¤ß¡¢19°Ì¤È¤Ï4ÂÇº¹¤â¤¢¤Ã¤¿¡£ºÇ½ªÆü¤ÏºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®10m/s¤òÄ¶¤¨¤ë¶¯É÷¤ÎÃæ¡¢Ê¿¶Ñ¥¹¥È¥í¡¼¥¯¤Ï¡Ö74.9500¡×¤ÈÂ¿¤¯¤ÎÁª¼ê¤¬¶ì¤·¤ó¤À¡£¤À¤¬¡ÖÉ÷¤ÎÆü¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤¬Íî¤È¤¹Ãæ¤Ç¡Ê¼«Ê¬¤Ï¡Ë¾å¤¬¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤â¤È¤â¤Èµå¤¬Äã¤¯¤Æ¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÏÄã¤¯ÂÇ¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤ÈÉ÷¤ò¶ì¤Ë¤·¤Ê¤¤¾¾¸¶¤Ë¤ÏÄÉ¤¤É÷¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Ñ¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡Ö2ÆüÌÜ¤Þ¤Ç¤Ï5¥á¡¼¥È¥ë¤°¤é¤¤¤Îµ÷Î¥¤òÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ½ªÆü¤Ï¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥Ã¥È¤Ð¤«¤êÎý½¬¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÎý½¬ÊýË¡¤òÊÑ¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¥Õ¥£¡¼¥ê¥ó¥°¤¬²þÁ±¤µ¤ì¤¿¡£Á°È¾2ÈÖ¤Ç¥Ü¥®¡¼¤òÃ¡¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¸å5¤Ä¤Î¥Ð¡¼¥Ç¥£¤òÃ¥¤Ã¤ÆºÇ²¼°Ì¤«¤éÃ¦½Ð¡£3¥Ñ¥Ã¥È¤òµÊ¤·¤¿16ÈÖ¡¢2ÂÇÌÜ¤òÃÓ¤ËÆþ¤ì¤¿18ÈÖ¤Ç¤Î¥Ü¥®¡¼¤¬²ù¤ä¤Þ¤ì¤ë¤¬¡¢¡ÖÌÜÉ¸¤Î69¤Ë¤ÏÆÏ¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È²ñ¿´¤Î¡Ö70¡×¤Ç½ç°Ì¤ò¾å¤²¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤ÏÇ¼ÆÀ¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¡£¡ÖºÇ²¼°Ì¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢1¤Ä¤Ç¤â¾å¤¬¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤«¤Ê¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡×¤ÈÇò¤¤»õ¤ò¤³¤Ü¤¹¡£ºÇ²¼°Ì¤Î¤Þ¤Þ¤Ê¤é¾Þ¶â¤Ï26Ëü±ß¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ½ªÆü¤ÎÊ³Æ®¤Ë¤è¤ê¼ê¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï38Ëü±ß¡£¡Ö10Ëü±ß°Ê¾å°ã¤¦¡£¾ÆÆù¿©¤Ù¤Á¤ã¤ª¤¦¡×¤È¾Ð¤¦¡£¡Ö18ÈÖ¤ÇÃÓ¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¥Ñ¡¼¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤â¤Ã¤È¡Ê½ç°Ì¡Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£Á´Á³¾Þ¶â¤È¤«¹Í¤¨¤º¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥×¥í¤È¤·¤Æ1ÂÇ¤Î½Å¤ß¤ò¼Â´¶¤¹¤ë°ìÆü¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡£Íèµ¨¤ÎÁ°È¾Àï¤Ï²¼Éô¥¹¥Æ¥Ã¥×¡¦¥¢¥Ã¥×¡¦¥Ä¥¢¡¼¤¬¼çÀï¾ì¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢½Ð¾ìÏÈ¤¬³ÈÂç¤µ¤ì¤ë¥ì¥®¥å¥é¡¼¥Ä¥¢¡¼4»î¹ç¤Ë¤â½Ð¾ì¤Ç¤¤½¤¦¤À¡£¡Ö¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ï½Ð¤é¤ì¤ë»î¹ç¤Ç´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡£¤Ç¤â¥·¡¼¥É¤¬³Í¤ì¤ë¤°¤é¤¤¾å¼ê¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÅß¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¡¢½Ð¤é¤ì¤ë»î¹ç¤Ç¾å°Ì¤ËÆþ¤ê¤¿¤¤¡£¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ç¤âÍ¥¾¡¤¬ÌÜÉ¸¤Ç¤¹¡×¡£1ÂÇ¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò¤«¤ß¤·¤á¤ÆÎ×¤à¥ª¥Õ¡£¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤³¤ÎÅß¤ÏË»¤·¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£¡ÊÊ¸¡¦¾®¹âÂó¡Ë
<¥´¥ë¥Õ¾ðÊóALBA.Net>
½÷»Ò¿·¿ÍÀï¡¡ºÇ½ª·ë²Ì
¾¾¸¶É¢°¡¡¡¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡õÀ®ÀÓ
¹ç³Ê¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¡¡98´üÀ¸22¿Í¤Î¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë°ìÍ÷
É÷¤Ë¤âÉé¤±¤º16°Ì¢ª7°Ì¡¡18ºÐ¡¦Ä»µï¤µ¤¯¤é¤¬¡Öµ¤¹ç¤Èº¬À¡×¤Ç¡È½éÇ¤µë¡É72Ëü±ß¥²¥Ã¥È
98´üÀ¸¤¬QT¤ÇÌÀ°Å¡¡18ºÐ¡¦°ËÆ£°¦²Ú¤é¤¬ÄÌ²á¡ÖÆâ¿´¡¢ÉÔ°Â¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¡×
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾¾¸¶É¢°¡¤µ¤ó¤¬È±¤ò²¼¤í¤·¤Þ¤·¤¿
Íèµ¨¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò¤«¤±¤¿QT¤Ï1¼¡¤ò4°Ì¤ÇÆÍÇË¡£¤·¤«¤·¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ç¤ÏºÇ½ªÆü¤Ë¡Ö74¡×¤È¿¤Ð¤»¤º¡¢56°Ì¤È¸ÂÄêÅª¤Ê½Ð¾ì¸¢¤òÆÀ¤ë¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£¡ÖÀè½µ¤ÎQT¤Ç¥·¥ç¥Ã¥È¤ÎÄ´»Ò¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£Àè½µ¤Ï¥Ñ¥¿¡¼¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£½µ¤Ï¥Ñ¥¿¡¼¤â°¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡×¡£QT¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Ñ¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤âÉÔÄ´¤Ë´Ù¤ê¡¢2Æü´Ö¤Ç¥È¡¼¥¿¥ë7¥ª¡¼¥Ð¡¼¡£ºÇ²¼°Ì¤Î20°Ì¤ËÄÀ¤ß¡¢19°Ì¤È¤Ï4ÂÇº¹¤â¤¢¤Ã¤¿¡£ºÇ½ªÆü¤ÏºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®10m/s¤òÄ¶¤¨¤ë¶¯É÷¤ÎÃæ¡¢Ê¿¶Ñ¥¹¥È¥í¡¼¥¯¤Ï¡Ö74.9500¡×¤ÈÂ¿¤¯¤ÎÁª¼ê¤¬¶ì¤·¤ó¤À¡£¤À¤¬¡ÖÉ÷¤ÎÆü¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤¬Íî¤È¤¹Ãæ¤Ç¡Ê¼«Ê¬¤Ï¡Ë¾å¤¬¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤â¤È¤â¤Èµå¤¬Äã¤¯¤Æ¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÏÄã¤¯ÂÇ¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤ÈÉ÷¤ò¶ì¤Ë¤·¤Ê¤¤¾¾¸¶¤Ë¤ÏÄÉ¤¤É÷¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Ñ¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡Ö2ÆüÌÜ¤Þ¤Ç¤Ï5¥á¡¼¥È¥ë¤°¤é¤¤¤Îµ÷Î¥¤òÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ½ªÆü¤Ï¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥Ã¥È¤Ð¤«¤êÎý½¬¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÎý½¬ÊýË¡¤òÊÑ¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¥Õ¥£¡¼¥ê¥ó¥°¤¬²þÁ±¤µ¤ì¤¿¡£Á°È¾2ÈÖ¤Ç¥Ü¥®¡¼¤òÃ¡¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¸å5¤Ä¤Î¥Ð¡¼¥Ç¥£¤òÃ¥¤Ã¤ÆºÇ²¼°Ì¤«¤éÃ¦½Ð¡£3¥Ñ¥Ã¥È¤òµÊ¤·¤¿16ÈÖ¡¢2ÂÇÌÜ¤òÃÓ¤ËÆþ¤ì¤¿18ÈÖ¤Ç¤Î¥Ü¥®¡¼¤¬²ù¤ä¤Þ¤ì¤ë¤¬¡¢¡ÖÌÜÉ¸¤Î69¤Ë¤ÏÆÏ¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È²ñ¿´¤Î¡Ö70¡×¤Ç½ç°Ì¤ò¾å¤²¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤ÏÇ¼ÆÀ¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¡£¡ÖºÇ²¼°Ì¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢1¤Ä¤Ç¤â¾å¤¬¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤«¤Ê¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡×¤ÈÇò¤¤»õ¤ò¤³¤Ü¤¹¡£ºÇ²¼°Ì¤Î¤Þ¤Þ¤Ê¤é¾Þ¶â¤Ï26Ëü±ß¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ½ªÆü¤ÎÊ³Æ®¤Ë¤è¤ê¼ê¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï38Ëü±ß¡£¡Ö10Ëü±ß°Ê¾å°ã¤¦¡£¾ÆÆù¿©¤Ù¤Á¤ã¤ª¤¦¡×¤È¾Ð¤¦¡£¡Ö18ÈÖ¤ÇÃÓ¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¥Ñ¡¼¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤â¤Ã¤È¡Ê½ç°Ì¡Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£Á´Á³¾Þ¶â¤È¤«¹Í¤¨¤º¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥×¥í¤È¤·¤Æ1ÂÇ¤Î½Å¤ß¤ò¼Â´¶¤¹¤ë°ìÆü¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡£Íèµ¨¤ÎÁ°È¾Àï¤Ï²¼Éô¥¹¥Æ¥Ã¥×¡¦¥¢¥Ã¥×¡¦¥Ä¥¢¡¼¤¬¼çÀï¾ì¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢½Ð¾ìÏÈ¤¬³ÈÂç¤µ¤ì¤ë¥ì¥®¥å¥é¡¼¥Ä¥¢¡¼4»î¹ç¤Ë¤â½Ð¾ì¤Ç¤¤½¤¦¤À¡£¡Ö¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ï½Ð¤é¤ì¤ë»î¹ç¤Ç´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡£¤Ç¤â¥·¡¼¥É¤¬³Í¤ì¤ë¤°¤é¤¤¾å¼ê¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÅß¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¡¢½Ð¤é¤ì¤ë»î¹ç¤Ç¾å°Ì¤ËÆþ¤ê¤¿¤¤¡£¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ç¤âÍ¥¾¡¤¬ÌÜÉ¸¤Ç¤¹¡×¡£1ÂÇ¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò¤«¤ß¤·¤á¤ÆÎ×¤à¥ª¥Õ¡£¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤³¤ÎÅß¤ÏË»¤·¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£¡ÊÊ¸¡¦¾®¹âÂó¡Ë
<¥´¥ë¥Õ¾ðÊóALBA.Net>
½÷»Ò¿·¿ÍÀï¡¡ºÇ½ª·ë²Ì
¾¾¸¶É¢°¡¡¡¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡õÀ®ÀÓ
¹ç³Ê¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¡¡98´üÀ¸22¿Í¤Î¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë°ìÍ÷
É÷¤Ë¤âÉé¤±¤º16°Ì¢ª7°Ì¡¡18ºÐ¡¦Ä»µï¤µ¤¯¤é¤¬¡Öµ¤¹ç¤Èº¬À¡×¤Ç¡È½éÇ¤µë¡É72Ëü±ß¥²¥Ã¥È
98´üÀ¸¤¬QT¤ÇÌÀ°Å¡¡18ºÐ¡¦°ËÆ£°¦²Ú¤é¤¬ÄÌ²á¡ÖÆâ¿´¡¢ÉÔ°Â¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¡×