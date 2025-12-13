¥Ï¥Ê¥³²¬Éô¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿¤Î¡ÖLINEÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡×¡¡MVP³ÍÆÀ»þ¤Ë¤Ï½ËÊ¡¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡¡¸òÎ®¤¤Ã¤«¤±ÌÀ¤«¤¹¡¡
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡Ö¥Ï¥Ê¥³¡×²¬ÉôÂç¡Ê36¡Ë¤¬12Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤ÎTBS¡ÖÍÅÄÅ¯Ê¿¤È¥³¥¹¤é¤ì¤Ê¤¤³¹¡×¡Ê¶âÍË¿¼Ìë0¡¦48¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê31¡Ë¤ÈLINE¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡°Õ³°¤Ê¸òÎ®´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½Ð±é¼Ô¤ÇÏÃ¤¹Ãæ¡¢²¬Éô¤Ï¡ÖLINE¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¤¤¨¤ÐÂçÃ«æÆÊ¿¤µ¤ó¡×¤È¹ðÇò¡£
¡¡¼ñÌ£¤Î¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤¬¤¤Ã¤«¤±¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¸òÎ®¤Ç¡¢¡Ö¥Ð¥¹¥±¹¥¤¤é¤·¤¯¤Æ¡£¤¿¤Þ¤¿¤Þ¥Ð¥¹¥±·Ý¿Í¤È¤´ÈÓ¹Ô¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿»þ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£ß·Éô¡ÊÍ¤¡Ë¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¡£¤Ç¡¢¡È¤è¤«¤Ã¤¿¤é¡ÊLINE¸ò´¹¡Ë¡Ä¡É¤Ã¤Æ¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡ÖMVP³Í¤Ã¤¿»þ¤È¤«¤Ë¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Ã¤Æ¡×¤È½ËÊ¡¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤â¡£
¡¡º£²ó¤Î¥í¥±ÅöÆü¤Ï¡¢¶öÁ³¤Ë¤âÂçÃ«¤Î4ÅÙÌÜ¤ÎMVP¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿Æü¡£MC¤Î¤¯¤ê¤£¤à¤·¤Á¤å¡¼ÍÅÄÅ¯Ê¿¤¬¡Öº£Á÷¤Ã¤Á¤ã¤¨¤è¡×¤È¿¶¤ë¤È¡¢²¬Éô¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤«¡¢¤É¤ó¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤«¡Ä¡×¤ÈÂçÃ«¤òµ¤¸¯¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£