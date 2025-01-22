お笑い芸人のビビる大木が『なりゆき街道旅』（フジテレビ系）に出演したのだが、そのときの態度に指摘が集まっている。【写真】物議を醸したビビる大木と岡部大の共演シーン2023年から初代MC・ハライチ澤部佑に代わり、トリオ芸人・ハナコが務めてきた同番組の司会。2024年10月からは岡部大だけが残り、秋山寛貴と菊田竜大はサブコーナーを担当している。そんな番組にゲストとして参加したのがビビる大木。今年で芸歴50年のベ