【ブルアカふぇす！～ごー！ごー！！先生♪～ スペシャルステージ Day1】 1月17日10時～ 配信 「一番くじ ブルーアーカイブ vol.3」 Yostarは、4月25日に発売予定の「一番くじ ブルーアーカイブ vol.3」の商品情報を公開した。価格は1回770円。 今回の一番くじでは「補習授業部」よりヒフミ、アズサ、ハナコ、コハル、「ティ&