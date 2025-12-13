¡Ö5Ç¯´Ö¡¢ËèÆü50Ê¬¡×¥ê¥ó¥°¥Õ¥£¥Ã¥È¤ò¤ä¤êÂ³¤±¤ë·Ý¿Í¤òÄ¾·â¡£¡Ö¥ì¥Ù¥ë999¡¢¿ôÇ¯Á°¤ËÁ´¥Ü¥¹¤òÅÝ¤·¤¤Ã¤¿¡×¤Î¤Ë¥×¥ì¥¤¤·Â³¤±¤ëÍýÍ³
·Ý¿Í¤ËÉ¬Í×¤Ê»ñ¼Á¤È¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤«¡£¥»¥ó¥¹¤«¡¢¿ÍÌ®¤«¡¢±¿¤«¡¢¼¹Ç°¤«¡½¡½¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢Çä¤ì¤Ã»Ò¤Ë¤Ï¤Ê¤ó¤é¤«¤ÎÆÍ½Ð¤·¤¿¤â¤Î¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Ï¤º¤À¡£
º£ÆüÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Âçºå¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¥³¥ó¥Ó¡¦¥»¥ë¥é¥¤¥È¥¹¥Ñ¤ÎÈî¸åÍµÇ·¤µ¤ó¡Ê40ºÐ¡Ë¤À¡£
¡È¥»¥ë¥¹¥Ñ¡É¤Ï¡¢2025Ç¯7·î¤Î¡Ø¥À¥Ö¥ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡ÁÌ¡ºÍ¡õ¥³¥ó¥È ÆóÅáÎ®No.1·èÄêÀï¡Á¡Ù¡ÊÆü¥Æ¥ì·Ï¡Ë¤Ç3°Ì¤Ëµ±¤¡¢¤½¤Î¼ÂÎÏ¤ò¤ªÃã¤Î´Ö¤Ë¾ÚÌÀ¡£º£Àª¤¤À¹¤ó¤Ê¥³¥ó¥Ó¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢°ìÈÌ»ëÄ°¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÁêÊý¤ÎÂç¿Ü²ì·ò¹ä¤µ¤ó¤Î³¨ÎÏ¤¬°õ¾Ý¿¼¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤â»×¤¦¡£
¤È¤³¤í¤¬¤É¤Ã¤³¤¤¡¢Èî¸å¤µ¤ó¤ÎÅ·Á³¤Î¡ÈÆÍ½Ð¤Ö¤ê¡É¤³¤½¡¢¿Ò¾ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¡£¤½¤Î°ìÃ¼¤ò¡¢Nintendo SwitchÍÑ¥²¡¼¥à¥½¥Õ¥È¡Ø¥ê¥ó¥°¥Õ¥£¥Ã¥È ¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¡Ù¤ÎÊÑÂÖ¥ì¥Ù¥ë¤Î¤ä¤ê¤³¤ß¤è¤¦¤«¤é¤´¾ÈÍ÷¤¢¤ì¡£
¢¡¥ê¥ó¥°¥Õ¥£¥Ã¥È¤ò¤ä¤ê¤¹¤®¤Æ¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤¬»ß¤Þ¤Ã¤¿
ÀâÌÀ¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¡Ø¥ê¥ó¥°¥Õ¥£¥Ã¥È ¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¡Ù¤È¤Ï¡¢2019Ç¯10·îÈ¯Çä¤Î¡¢¡È¤¢¤Î¡É¥²¡¼¥à¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ç20Ç¯4·î¤«¤é¤Î¶ÛµÞ»öÂÖÀë¸À¤ÎÅÙ½Å¤Ê¤ëÈ¯Îá¤â¤¢¤¤¤Þ¤Ã¤Æ¡¢Âç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¡£Ä¾·Â30cm¤¢¤Þ¤ê¤Î¥ê¥ó¥°¾õ¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥é¡¼¡Ö¥ê¥ó¥°¥³¥ó¡×¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢»ØÄê¤µ¤ì¤¿±¿Æ°¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¤³¤Ê¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¥²¡¼¥àÆâ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬ËâÊª¤òÅÝ¤¹¡¢ËÁ¸±·¿¤Î¥²¡¼¥à¤À¡£
¥×¥ì¥¤²èÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î±¿Æ°µÏ¿¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¥×¥ì¥¤Îò5Ç¯¤Ë¤Ê¤ëÈî¸å¤µ¤ó¤Î¿ôÃÍ¤Ï¤â¤Ï¤ä¡È¥Ð¥°¡Éµé¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÎßÀÑ¤Î¾ÃÈñ¥«¥í¥ê¡¼¤Ï¡¢¤â¤¦¿ôÇ¯Á°¤Ë99999.99kcal¤ËÃ£¤·¡¢¥«¥ó¥¹¥È¡Ê¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥¹¥È¥Ã¥×¡Ë¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£Å¨¤òÅÝ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¥ì¥Ù¥ë¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢2Ç¯¤¯¤é¤¤Á°¤Ë¥ì¥Ù¥ë999¤Þ¤ÇÅþÃ£¤·¡¢¤³¤Á¤é¤â¥«¥ó¥¹¥È¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿ô»ú¤ÎÊÑÆ°¤Ï¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¤º¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ç¤Å·Æ²¤µ¤ó¡¢Áá¤¯¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤¹¤ë¤«2ºîÌÜ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¢¡¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÌÜÅª¤Ç»Ï¤á¤ë¤¬¡¢¡È°Õ³°¤ÊÊÑ²½¡É¤â
Æ±ºî¤ò¡È¶Ë¤á¤¤Ã¤¿¡ÉÈî¸å¤µ¤ó¤À¤¬¡¢¤â¤È¤â¤È¥²¡¼¥à¼«ÂÎ¤ò¤ä¤ê¤³¤à¤³¤È¤¬ÌÜÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥³¥í¥Ê¤¬¹¤Þ¤Ã¤Æ³°¤Ë½Ð¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤í¡¢²È¤ÎÃæ¤Ç¤Ç¤¤ë±¿Æ°¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÁêÊý¤¬¤Ý¤Ã¤Á¤ã¤ê¤·¤¿ÂÎ·¿¡ÊÂç¿Ü²ì¡¦164¥»¥ó¥Á¡¿84¥¥í¡Ë¤Ê¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤Þ¤ÇÂÀ¤ë¤È¥Ð¥é¥ó¥¹Åª¤Ë¤è¤¯¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ë¡¢ÍÌ¾¤Ê¥¯¥¤¥ººî²È¤Î¸ÅÀîÍÎÊ¿¤µ¤ó¤¬¤³¤Î¥²¡¼¥à¤ÇÌó50¥¥íÁé¤»¤¿¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ø¤³¤ì¤·¤«¤Ê¤¤¡ª¡Ù¤È»×¤Ã¤ÆÂ¨Çã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¹ØÆþ¸å¡¢1Æü50Ê¬¡Ê¤¦¤Á¡¢±¿Æ°»þ´Ö¤ÏÌó30Ê¬¡Ë¤Î¥×¥ì¥¤¤ò»Ï¤á¤ë¤È¡¢¸ú²Ì¤Ï¤Æ¤¤á¤ó¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¡ØÂÀ¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ä¡Ù¤¯¤é¤¤¤Ç»Ï¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÂÎ½Å¤Ï10¥¥íÍî¤Á¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¶ÚÎÏ¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Èè¤ì¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤È¡¢¥«¥é¥ª¥±¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢°ÊÁ°¤è¤ê2²»¤¯¤é¤¤¹â¤¤¥¡¼¤¬½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¢¡¤â¤Ï¤ä¥²¡¼¥àÀ¤Ï³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤
¥²¡¼¥à¤ò»Ï¤á¤ÆÂÎ¤ËÊÑ²½¤¬¸½¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤¹¤Ã¤«¤êÆü¡¹¤Î½¬´·¤È¤·¤ÆÄêÃå¤·¤¿1Æü50Ê¬¤Î¥×¥ì¥¤¡£ÂÎ·¿´ÉÍý¤Î¤¿¤á¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¤¢¤ë»þÅÀ¤«¤é¤Ï¥²¡¼¥àÆâ¤Î¿ôÃÍ¤â°Õ¼±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡Ö¥ì¥Ù¥ë99¤òÃ£À®¤·¤Æ¡Ø¤³¤ÎÀè¤É¤¦¤Ê¤ë¤ó¤«¤Ê¡©¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤Þ¤ÞÂ³¤±¤Æ¤ß¤ë¤È100¤òÄ¶¤¨¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤ÀÀè¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤ËÂ³¹Ô¤·¡¢¥²¡¼¥à³«»Ï¤«¤é2Ç¯¸å¤¯¤é¤¤¤Ë¥ì¥Ù¥ë999¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¡Ø¤Þ¤À¿Ê¤à¤ó¤«¤Ê¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¥«¥ó¥¹¥È¤Ç¤·¤¿¡£¾ÃÈñ¥«¥í¥ê¡¼¤âÆ±»þ´ü¤Ë¥«¥ó¥¹¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤é¤Î¿ô»ú¤¬Æ°¤«¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤Î¾õÂÖ¤Ç¡¢¤â¤¦3Ç¯¤¯¤é¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¥²¡¼¥à¤â¶Ú¥È¥ì¤â¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤â¡¢¿ô»ú¤ÎÊÑ²½¤¬Âç¤¤Ê¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¤³¤ì¤¬¶Ú¥È¥ì¤¬¥²¡¼¥à²½¤µ¤ì¤¿Âé¸ïÌ£¤Ç¤â¤¢¤í¤¦¡£¤½¤ì¤ò¼º¤Ã¤¿¤Þ¤Þ3Ç¯¤â·ÑÂ³¤¹¤ë¤Î¤Ë¤Ï¡¢ÊÌ¤ÎÌÌÇò¤µ¤äÆ°µ¡¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
º£ÆüÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Âçºå¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¥³¥ó¥Ó¡¦¥»¥ë¥é¥¤¥È¥¹¥Ñ¤ÎÈî¸åÍµÇ·¤µ¤ó¡Ê40ºÐ¡Ë¤À¡£
¡È¥»¥ë¥¹¥Ñ¡É¤Ï¡¢2025Ç¯7·î¤Î¡Ø¥À¥Ö¥ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡ÁÌ¡ºÍ¡õ¥³¥ó¥È ÆóÅáÎ®No.1·èÄêÀï¡Á¡Ù¡ÊÆü¥Æ¥ì·Ï¡Ë¤Ç3°Ì¤Ëµ±¤¡¢¤½¤Î¼ÂÎÏ¤ò¤ªÃã¤Î´Ö¤Ë¾ÚÌÀ¡£º£Àª¤¤À¹¤ó¤Ê¥³¥ó¥Ó¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢°ìÈÌ»ëÄ°¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÁêÊý¤ÎÂç¿Ü²ì·ò¹ä¤µ¤ó¤Î³¨ÎÏ¤¬°õ¾Ý¿¼¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤â»×¤¦¡£
¢¡¥ê¥ó¥°¥Õ¥£¥Ã¥È¤ò¤ä¤ê¤¹¤®¤Æ¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤¬»ß¤Þ¤Ã¤¿
ÀâÌÀ¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¡Ø¥ê¥ó¥°¥Õ¥£¥Ã¥È ¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¡Ù¤È¤Ï¡¢2019Ç¯10·îÈ¯Çä¤Î¡¢¡È¤¢¤Î¡É¥²¡¼¥à¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ç20Ç¯4·î¤«¤é¤Î¶ÛµÞ»öÂÖÀë¸À¤ÎÅÙ½Å¤Ê¤ëÈ¯Îá¤â¤¢¤¤¤Þ¤Ã¤Æ¡¢Âç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¡£Ä¾·Â30cm¤¢¤Þ¤ê¤Î¥ê¥ó¥°¾õ¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥é¡¼¡Ö¥ê¥ó¥°¥³¥ó¡×¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢»ØÄê¤µ¤ì¤¿±¿Æ°¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¤³¤Ê¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¥²¡¼¥àÆâ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬ËâÊª¤òÅÝ¤¹¡¢ËÁ¸±·¿¤Î¥²¡¼¥à¤À¡£
¥×¥ì¥¤²èÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î±¿Æ°µÏ¿¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¥×¥ì¥¤Îò5Ç¯¤Ë¤Ê¤ëÈî¸å¤µ¤ó¤Î¿ôÃÍ¤Ï¤â¤Ï¤ä¡È¥Ð¥°¡Éµé¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÎßÀÑ¤Î¾ÃÈñ¥«¥í¥ê¡¼¤Ï¡¢¤â¤¦¿ôÇ¯Á°¤Ë99999.99kcal¤ËÃ£¤·¡¢¥«¥ó¥¹¥È¡Ê¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥¹¥È¥Ã¥×¡Ë¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£Å¨¤òÅÝ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¥ì¥Ù¥ë¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢2Ç¯¤¯¤é¤¤Á°¤Ë¥ì¥Ù¥ë999¤Þ¤ÇÅþÃ£¤·¡¢¤³¤Á¤é¤â¥«¥ó¥¹¥È¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿ô»ú¤ÎÊÑÆ°¤Ï¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¤º¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ç¤Å·Æ²¤µ¤ó¡¢Áá¤¯¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤¹¤ë¤«2ºîÌÜ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¢¡¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÌÜÅª¤Ç»Ï¤á¤ë¤¬¡¢¡È°Õ³°¤ÊÊÑ²½¡É¤â
Æ±ºî¤ò¡È¶Ë¤á¤¤Ã¤¿¡ÉÈî¸å¤µ¤ó¤À¤¬¡¢¤â¤È¤â¤È¥²¡¼¥à¼«ÂÎ¤ò¤ä¤ê¤³¤à¤³¤È¤¬ÌÜÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥³¥í¥Ê¤¬¹¤Þ¤Ã¤Æ³°¤Ë½Ð¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤í¡¢²È¤ÎÃæ¤Ç¤Ç¤¤ë±¿Æ°¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÁêÊý¤¬¤Ý¤Ã¤Á¤ã¤ê¤·¤¿ÂÎ·¿¡ÊÂç¿Ü²ì¡¦164¥»¥ó¥Á¡¿84¥¥í¡Ë¤Ê¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤Þ¤ÇÂÀ¤ë¤È¥Ð¥é¥ó¥¹Åª¤Ë¤è¤¯¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ë¡¢ÍÌ¾¤Ê¥¯¥¤¥ººî²È¤Î¸ÅÀîÍÎÊ¿¤µ¤ó¤¬¤³¤Î¥²¡¼¥à¤ÇÌó50¥¥íÁé¤»¤¿¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ø¤³¤ì¤·¤«¤Ê¤¤¡ª¡Ù¤È»×¤Ã¤ÆÂ¨Çã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¹ØÆþ¸å¡¢1Æü50Ê¬¡Ê¤¦¤Á¡¢±¿Æ°»þ´Ö¤ÏÌó30Ê¬¡Ë¤Î¥×¥ì¥¤¤ò»Ï¤á¤ë¤È¡¢¸ú²Ì¤Ï¤Æ¤¤á¤ó¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¡ØÂÀ¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ä¡Ù¤¯¤é¤¤¤Ç»Ï¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÂÎ½Å¤Ï10¥¥íÍî¤Á¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¶ÚÎÏ¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Èè¤ì¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤È¡¢¥«¥é¥ª¥±¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢°ÊÁ°¤è¤ê2²»¤¯¤é¤¤¹â¤¤¥¡¼¤¬½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¢¡¤â¤Ï¤ä¥²¡¼¥àÀ¤Ï³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤
¥²¡¼¥à¤ò»Ï¤á¤ÆÂÎ¤ËÊÑ²½¤¬¸½¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤¹¤Ã¤«¤êÆü¡¹¤Î½¬´·¤È¤·¤ÆÄêÃå¤·¤¿1Æü50Ê¬¤Î¥×¥ì¥¤¡£ÂÎ·¿´ÉÍý¤Î¤¿¤á¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¤¢¤ë»þÅÀ¤«¤é¤Ï¥²¡¼¥àÆâ¤Î¿ôÃÍ¤â°Õ¼±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡Ö¥ì¥Ù¥ë99¤òÃ£À®¤·¤Æ¡Ø¤³¤ÎÀè¤É¤¦¤Ê¤ë¤ó¤«¤Ê¡©¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤Þ¤ÞÂ³¤±¤Æ¤ß¤ë¤È100¤òÄ¶¤¨¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤ÀÀè¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤ËÂ³¹Ô¤·¡¢¥²¡¼¥à³«»Ï¤«¤é2Ç¯¸å¤¯¤é¤¤¤Ë¥ì¥Ù¥ë999¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¡Ø¤Þ¤À¿Ê¤à¤ó¤«¤Ê¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¥«¥ó¥¹¥È¤Ç¤·¤¿¡£¾ÃÈñ¥«¥í¥ê¡¼¤âÆ±»þ´ü¤Ë¥«¥ó¥¹¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤é¤Î¿ô»ú¤¬Æ°¤«¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤Î¾õÂÖ¤Ç¡¢¤â¤¦3Ç¯¤¯¤é¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¥²¡¼¥à¤â¶Ú¥È¥ì¤â¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤â¡¢¿ô»ú¤ÎÊÑ²½¤¬Âç¤¤Ê¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¤³¤ì¤¬¶Ú¥È¥ì¤¬¥²¡¼¥à²½¤µ¤ì¤¿Âé¸ïÌ£¤Ç¤â¤¢¤í¤¦¡£¤½¤ì¤ò¼º¤Ã¤¿¤Þ¤Þ3Ç¯¤â·ÑÂ³¤¹¤ë¤Î¤Ë¤Ï¡¢ÊÌ¤ÎÌÌÇò¤µ¤äÆ°µ¡¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£