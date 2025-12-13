12·î13Æü¤Ï¡ÖÁÐ»Ò¤ÎÆü¡×¡¡ÀÎ¤Ï·»Äï¤Î½çÈÖ¤Î·è¤Þ¤êÊý¤¬¥Ð¥é¥Ð¥é¤À¤Ã¤¿
¡Ö12·î13Æü¡×¡£º£Æü¤Ï²¿¤ÎÆü¤Ç¤·¤ç¤¦¡©Åú¤¨¤Ï¡ÖÁÐ»Ò¤ÎÆü¡×¡ª1874¡ÊÌÀ¼£7¡ËÇ¯12·î13Æü¡¢¡ÖÁÐ»Ò¤Î¾ì¹ç¤ÏÀè¤Ë»º¤Þ¤ì¤¿Êý¤ò·»¡¦»Ð¤È¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÂÀÀ¯´±»ØÎá¢¨¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢¡ÖÁÐ»Ò¤ÎÆü¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¢¨ÂÀÀ¯´±¤È¤ÏÌÀ¼£½é´ü¤ÎÀ¯ÉÜÃæ¿õµ¡´Ø¡£1885¡ÊÌÀ¼£18¡ËÇ¯12·î22Æü¤ËÆâ³ÕÀ©ÅÙ¤Ø¤ÎÅ¾´¹¤¬¤Ê¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¡¢Î©Ë¡¡¦»ÊË¡¡¦¹ÔÀ¯¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
½ÐÀ¸»þ´Ö¤Ç·»Äï¡Ê»ÐËå¡Ë¤Î½çÈÖ¤¬·è¤Þ¤ë
¤³¤ÎÂÀÀ¯´±»ØÎá¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡ÖÄï¡ÊËå¡Ë¤¬·»¡Ê»Ð¡Ë¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡¢Àè¤ËÏªÊ§¤¤¤È¤·¤Æ½Ð¤Æ¤¯¤ë¡×¤È¤«¡¢¡ÖÃË½÷¤ÎÁÐ»Ò¤Î¾ì¹ç¡¢½ÐÀ¸½ç´Ø·¸¤Ê¤¯ÃË¤Î»Ò¤ò·»¤È¤¹¤ë¡×¤È¤«¡¢¡Ö½ÐÀ¸½ç¤äÀÊÌ¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¾¯¤·¤Ç¤âÂÎ½Å¤Î½Å¤¤»Ò¤ò·»¤Þ¤¿¤Ï»Ð¤È¤¹¤ë¡×¤Ê¤É¡¢ÃÏ°è¤ä¤½¤ÎÅÚÃÏ¤Î´·½¬¡¢¹Í¤¨Êý¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ´ð½à¤¬¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬¤³¤ÎÀ¯Îá¤Ë¤è¤êÁÐ»Ò¤¬»º¤Þ¤ì¤¿ºÝ¤Î´ð½à¤¬Á´¹ñÅª¤ËÅý°ì¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
·»¡Ê»Ð¡Ë¤È¤«Äï¡ÊËå¡Ë¤È¤«¡¢¤½¤ó¤Ê¤ËÂç»ö¤Ê¤³¤È¡©¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö²ÈÄ¹¤ò·èÄê¤¹¤ë´·½¬¤òÅý°ì¤µ¤»¤ë¡×¤È¤¤¤¦¹ñ¤ÎÌÜÅª¤â¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¡£¸½ºß¤Ï¸ÍÀÒË¡¤Ë¤è¤ê¡¢½ÐÀ¸ÆÏ½Ð¡¦½ÐÀ¸¾ÚÌÀ½ñ¤Ë¤Ï»º¤Þ¤ì¤¿½ç¡¢Äë²¦ÀÚ³«¤Ç¤Ï¼è¤ê½Ð¤µ¤ì¤¿½çÈÖ¤ÇµºÜ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Äê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÁÐ»Ò¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë³ÎÎ¨¤Ï°ìÍñÀ¡¦ÆóÍñÀ¹ç¤ï¤»¤Æ100Ê¬¤Î1¡ÊphotoAC¡Ë
ÁÐ»Ò¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤â¸ÄÀ¤Ï¤¤¤í¤¤¤í
¤½¤ó¤ÊÁÐ»Ò¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë³ÎÎ¨¤ÏÀ¤¤ÎÅìÀ¾¤òÌä¤ï¤º¡¢°ìÍñÀ¡¦ÆóÍñÀ¹ç¤ï¤»¤Æ100Ê¬¤Î1¤Û¤É¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤È¤Æ¤âÄã¤¤³ÎÎ¨¤Ë¡¢À¸Ì¿¤Î¿ÀÈë¤ò´¶¤¸¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¸«Ê¬¤±¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¤Û¤É¤è¤¯»÷¤Æ¤¤¤ëÁÐ»Ò¤¬¶¦ËÅ¤·¡¢ºá¤òÈÈ¤¹2»þ´Ö¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¥É¥é¥Þ¤¬»þ¡¹¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë¸«Ê¬¤±¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¤Û¤É»÷¤Æ¤¤¤ëÁÐ»Ò¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¤¤¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©É®¼Ô¤¬½é¤á¤Æ¸«¤¿ÁÐ»Ò¤Ï¡¢¶á½ê¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿ÆóÍñÀ¤ÎÃË½÷¤Î·»Ëå¤Ç¡ÖËÜÅö¤ËÁÐ»Ò¡©¡×¤È»×¤¦¤Û¤É¡¢·»¤Ç¤¢¤ëÃË¤Î»Ò¤Ï¾®¤µ¤¯¤Æ¡¢Ëå¤Î½÷¤Î»Ò¤¬¤×¤¯¤×¤¯¤È¤·¤ÆÂçÊÁ¤È¤¤¤¦ÁÐ»Ò¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤2¿Í¤Ç¤·¤¿¡£
³ØÀ¸»þÂå¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿Æ±µéÀ¸¤ÎÁÐ»Ò¤Î»ÐËå¤Ï¡¢´é¤äÀ¼¡¢ÇØ³Ê¹¥¤Ï¤è¤¯»÷¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬´·¤ì¤Æ¤¯¤ì¤Ð¤Á¤ã¤ó¤È¸«Ê¬¤±¤â¤Ä¤¯¤·¡¢²¿¤è¤êÀ³Ê¤â´¶À¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÁ´Á³°ã¤Ã¤ÆÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤Î¤½¤Î¸å¤Ç¤¹¤¬¡¢1¿Í¤ÏÂç³ØÂ´¶È¸å¤¹¤°¤ËÃÏÊý¤Ø²Ç¤®Àì¶È¼çÉØ¤Ë¡¢1¿Í¤ÏÅìµþ¤Ç»Å»ö¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¤À¤¤¤ÖÃÙ¤¯¤Ë·ëº§¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¹¬¤»¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¤¢¤Î2¿Í¡¢¤É¤Á¤é¤¬»Ð¤ÇËå¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡Ä¡Ä¡£Æü¾ï¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¤É¤Á¤é¤Ç¤â¤¤¤¤¤³¤È¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£