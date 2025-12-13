12月13日は「美容室の日」です。美容師の正宗卓さんが2003年に制定しました。お気に入りのヘアスタイルで過ごしていて、「次はどんな髪形が流行するんだろう？」と気になることはありませんか。流行のヘアスタイルの決まり方や、変わるタイミング、身近なトレンドのつかみ方について、美容室「Grace Avenue」（東京都港区）サロンマネジャーで美容師の原木佳祐さんに聞きました。

AIに髪形を相談した客も

Q.流行のヘアスタイルはどのようにして決まるのが一般的なのでしょうか。

原木さん「ファッションのトレンドがまず決まり、その後、波及して髪の流行が決まるイメージです。具体的には、1年に2回行われる『世界4大コレクション』が次のトレンドを指し示す重要なイベントで、その影響を受けてヘアトレンドが形づくられます。

ただ、日本人の顔立ちや骨格は欧米の人と異なるため、そのまま取り入れるのではなく、日本人に合うようにアレンジされ、定着していくのが一般的です。『韓国風ヘアスタイル』も、同じアジア圏として骨格が似ているところから取り入れやすい印象ですね」

Q.ヘアスタイルの流行をうまく追うにはどのような方法が有効なのでしょうか。「美容師に聞く」「美容雑誌を読む」以外の方法はありますか。

原木さん「トレンドに敏感な20代の女性に聞くのも効果的です。校則に縛られる10代とは違って髪形を自由に楽しめますし、ファッションや芸能人のことにも詳しい世代です。そのため、20代の女性が職場や習い事、知り合いにいたら、さりげなく聞くのもお勧めです。

そのほか、最近は、美容の予約サイト経由で来店されるお客さまから『AIに相談した』という声をよく聞くようになりました。AIは、今や私たちにとって有力な情報源になりつつあるのですね。

ちなみに私たち美容師も、テレビCMやSNSで目にするすてきな髪形に対して、『これ新しいな』『いいデザインだな』と知らず知らずのうちにキャッチしています。そうした日常の情報からちょっとした変化を感じることはよくあると思います」

Q.流行のヘアスタイルが変わる際は、前に流行していた髪形とはガラッと変わるケースが多いのでしょうか。それとも、少し前まで流行していた髪形を踏襲するような形で流行することが多いのでしょうか。

原木さん「ヘアスタイルの流行は、一気に変化することはほとんどありません。新しいスタイルが少しずつ生まれ、新旧のトレンドが入れ替わりながら、徐々に移り変わっていく傾向にあります。

『切りっぱなしのボブスタイル』を例として挙げると、形はそのままに質感だけを変化させて、毛先を軽くするアレンジが加わりました。そこから『もうちょっと軽くしてみよう』とレイヤーが導入され、気付けばスタイル全体が変化し入れ替わっている、というのが実際の感覚です」

＊ ＊ ＊

流行のヘアスタイルは、ファッションのコレクションから徐々に生まれてくるのですね。流行も少しずつ変化しながら移り変わることも分かりました。また、トレンドを知るには、情報感度の高い20代女性に聞くのがお勧めとのことです。AIやSNSなども活用しながら、情報収集してみてはいかがでしょうか。