「SUPER EIGHT」の横山裕（44）がフジテレビの番組「芸能人が本気で考えた！ドッキリGP」のロケ中に全治2カ月のけがを負ったことが12日、番組公式サイトで発表された。11日午後に行われた「回転台の上に乗るゲーム」の収録中に負傷し、「右肋骨骨折、腰椎捻挫」と診断された。同局は「大変申し訳なく、心より御見舞い申し上げます」と謝罪している。

横山は来年1月16日スタートのテレビ東京ドラマ「元科捜研の主婦」（金曜後9・00）で初の父親役に挑戦。女優・松本まりかが演じる元科捜研のエースだった妻の卓越した推理力を軸に一家総出で事件解決に挑む作品で、横山はその夫で新米刑事の吉岡道彦役を務める。「父親役は初めてで不安もありますけど、弟がいるので、距離の取り方は自然にできるんちゃうかなと思っています」と意気込みを明かしていた。

また、ABEMAドラマ「スキャンダルイブ」が配信中。バラエティー番組「ヒルナンデス!」「ザ!鉄腕!DASH!!」（いずれも日本テレビ）にも出演している。

SNSでは「ドラマも控えてるし他のお仕事もたくさんあるだろうに…心配すぎる」「2ヶ月って どうか1日でも早く治りますように」「ゆっくり休んで治してください」など心配や気遣いの声があふれている。