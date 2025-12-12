【POP UP PARADE SP 星街すいせい】 受注期間：12月12日～2026年1月7日 2026年7月 再販予定 価格：6,800円

グッドスマイルカンパニーは、フィギュア「POP UP PARADE SP 星街すいせい」を2026年7月に再販する。受注期間は2026年1月7日まで。価格は6,800円。

本製品は、カバーが運営するバーチャルタレントグループ「ホロライブプロダクション」より、0期生の「星街すいせいさん」を、同社の「POP UP PARADE」の枠を超えた驚きを形にするシリーズ「POP UP PARADE SP」よりフィギュア化したもの。2025年9月に発売された商品の再販品となる。

通常サイズながら細かなチェック柄の再現まで彩色での表現にこだわっており、スカートの凹凸や衣装のボタン、靴の星柄マークなどの装飾品までも細やかに造形されている。

「POP UP PARADE SP 星街すいせい」

仕様：塗装済み完成品 スケール：ノンスケール サイズ：全高 約170mm

(C) 2016 COVER Corp.

※写真はサンプル品を撮影しています。実際の商品とは一部仕様等異なる場合があります。