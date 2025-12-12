AFCチャンピオンズリーグエリート

サッカーのAFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）は10日、リーグステージ第6節が行われ、J1サンフレッチェ広島がホームで、上海申花足球倶楽部（中国）を1-0で下した。試合後に日本ファンが見せた“粋”な行動を中国メディアが伝えると、現地のファンからも「すばらしい」「政治とは無関係だ」などの声があがっている。

中国スポーツメディア「虎扑」は、「上海申花の遠征で、試合後にファンがチームの『32歳』を祝って『ハッピーバースデイ』を歌い、広島のファンも手拍子で祝福」という見出しで記事を掲載した。

記事によると、「広島まで遠征した約300名の上海申花のファンは試合後、『ハッピーバースデイ』の歌で上海申花の32歳の誕生日を祝った。すると、まだ現場にいたサンフレッチェ広島のファンもいっしょに手拍子で祝ってくれ、和気あいあいとした雰囲気が広がった」と伝えている。

上海申花は、元になったクラブから1993年に現在の名称に変更。クラブ誕生32周年を日本の地で祝った上海サポーターを、スタジアムに残っていた広島サポーターも共に祝福したようだ。日中関係に緊張感が走る中で起きた出来事に、現地の中国人ファンもSNSで反響を寄せている。

「ありがとう広島のファン。上海申花のところにもぜひ来てください」

「ACLEの場が誕生パーティ会場になるなんて、すばらしい」

「サッカーは政治から遠く離れたところにいてほしい」

「サッカーは政治とは無関係だ」

「サッカーは政治から遠く離れたところにいてほしいと思うが、それは永遠に美しい夢にすぎない」

「これでこそ本物のサッカーファンだ」

「最高のアウェイ」

「本当になごやかな雰囲気！」

「これが反対の立場だったら、ぜったいこうはならない」

試合は広島がホームで1-0勝利。後半33分に荒木がセットプレーから決勝ゴールを決め、今大会3勝目を挙げた。



（THE ANSWER編集部）