オルガン奏者が登場曲を披露

米大リーグ・メッツからフリーエージェント（FA）になっていたエドウィン・ディアス投手がドジャースと契約合意したと9日（日本時間10日）、複数の米記者が報道した。ドジャース関係者が“粋”な方法で、ディアス入団を歓迎すると、現地ファンから「信じられない！」「待ち遠しい」などの声があがっている。

ドジャーブルーのオルガンから、ディアスの登場曲であるティミー・トランペットの「Narco」が鳴り響いた。ドジャースタジアムのオルガン奏者ディーター・ルール氏は、報道が出たのと同日に自身のXに演奏動画を投稿。「LAにようこそ」と記している。

登板時にブルペンからマウンドに歩みを進めるディアスの背後で、トランペットによる「Narco」が鳴り響くシーンは、メッツファンをはじめ多くのMLBファンの間でお馴染みの光景となっている。ルール氏の早速の歓迎演奏に、現地ファンからも反応が殺到した。

「ディーターのこれ好きだ」

「トランペットがあればよりいいね」

「スポーツ界最高のオルガン奏者！来季も聞けるのが楽しみ！」

「素晴らしい！」

「あなたが最高な理由はこれだよ」

「お見事！早くもエドウィン・ディアスの登場曲を弾く準備ができていることが信じられない！」

「スタジアムにこの曲が響き渡るのが待ち遠しい」

「ディーター・ルールはいつでも準備万端！」

「かっこいい…彼の膝がWBCを耐え抜いてくれることを願うばかり」

「ディーター、ナイス！」

「ディーターいい仕事してる。これにレッツゴー・ドジャースも合わせられるね」

「ドジャースタジアムのオルガン>トランペット」

ディアスはプエルトリコ出身の31歳右腕。今季は62試合に登板し、28セーブ、防御率1.63。22年と25年にトレバー・ホフマンNL最優秀救援投手賞を受賞した。米スポーツ専門局「ESPN」のジェフ・パッサン記者によると、契約金は3年6900万ドル（約108億円）だという。



（THE ANSWER編集部）