ド軍ディアス獲得後、早速響いた“粋な歓迎”に喝采「信じられない！」「待ち遠しい」
オルガン奏者が登場曲を披露
米大リーグ・メッツからフリーエージェント（FA）になっていたエドウィン・ディアス投手がドジャースと契約合意したと9日（日本時間10日）、複数の米記者が報道した。ドジャース関係者が“粋”な方法で、ディアス入団を歓迎すると、現地ファンから「信じられない！」「待ち遠しい」などの声があがっている。
ドジャーブルーのオルガンから、ディアスの登場曲であるティミー・トランペットの「Narco」が鳴り響いた。ドジャースタジアムのオルガン奏者ディーター・ルール氏は、報道が出たのと同日に自身のXに演奏動画を投稿。「LAにようこそ」と記している。
登板時にブルペンからマウンドに歩みを進めるディアスの背後で、トランペットによる「Narco」が鳴り響くシーンは、メッツファンをはじめ多くのMLBファンの間でお馴染みの光景となっている。ルール氏の早速の歓迎演奏に、現地ファンからも反応が殺到した。
「ディーターのこれ好きだ」
「トランペットがあればよりいいね」
「スポーツ界最高のオルガン奏者！来季も聞けるのが楽しみ！」
「素晴らしい！」
「あなたが最高な理由はこれだよ」
「お見事！早くもエドウィン・ディアスの登場曲を弾く準備ができていることが信じられない！」
「スタジアムにこの曲が響き渡るのが待ち遠しい」
「ディーター・ルールはいつでも準備万端！」
「かっこいい…彼の膝がWBCを耐え抜いてくれることを願うばかり」
「ディーター、ナイス！」
「ディーターいい仕事してる。これにレッツゴー・ドジャースも合わせられるね」
「ドジャースタジアムのオルガン>トランペット」
ディアスはプエルトリコ出身の31歳右腕。今季は62試合に登板し、28セーブ、防御率1.63。22年と25年にトレバー・ホフマンNL最優秀救援投手賞を受賞した。米スポーツ専門局「ESPN」のジェフ・パッサン記者によると、契約金は3年6900万ドル（約108億円）だという。
（THE ANSWER編集部）