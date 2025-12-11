何かとザワついている日本テレビで、新たな問題が浮上した。12月10日、音楽番組『with MUSIC』が初めて開くライブイベントが、初日だけ突然中止になることが発表されたのだ。しかも“主催者の都合”という理由で――。

【写真】私服センスが独特…自宅前で直撃取材を受ける有働由美子

北村匠海のロックバンドも出演予定だった

フリーアナウンサーの有働由美子と俳優の松下洸平が司会を務める同番組。毎回豪華なアーティストを迎え、聞きごたえのあるトークとライブパフォーマンスが売りの番組だ。

「今年10月24日、番組の公式サイトで来年1月10日・11日・12日と有明アリーナで『with MUSIC LIVE』がおこなわれることがアナウンスされ、番組内でも随時情報が解禁されていました。ところがその初日の1月10日だけ開催が見送りになったというのです」（芸能ジャーナリスト、以下同）

この1日目は、名曲『ワタリドリ』で有名な[Alexandros]、アコースティックバンド・sumika、3ピースバンド・Chilli Beans.、連続テレビ小説『あんぱん』の出演でも話題の北村匠海をリーダーとするロックバンド・DISH// という4組のバンドが出演予定だった。

10月からチケットも売り出されていたが、今回のイベントでメインといえるバンドが揃っていただけにファンは落胆。ネットでは《なんで初日だけ?》と、不可解な中止に疑問の声が寄せられている。

「開催見送りの理由について、ネットユーザーの中には前日9日のライブの準備のために中止になったのではないか、という人さえいます」

前日9日は、JO1やINIが所属するLAPONEエンタテインメントの人気アイドルグループ「DXTEEN」（ディーエックスティーン）の初の単独アリーナライブが開かれる。だがこれが発表されたのは3か月も前の9月。事前にわかっていたはずだが……。

「『主催者の都合』と言っても主催者は日テレ自身です。イベントに合わせてホテルや新幹線を予約したファンもいるでしょうから、説明不足に対しても不満があがっています」

さらに不可解なのは、すでにこの番組の打ち切りが報じられていることだ。

「11月21日、一部のスポーツ新聞が『with MUSIC』が来春で終了することを報じたばかり。もしそれが事実ならば、番組打ち切りなのにライブイベントはやるということにも違和感を覚えます。番組は終わってもイベントは定期的に開催していきたいという意向なのか、それとも番組の継続やタイムテーブルを決める編成部とは関係なく、事業部がイベントを強行しようとして行き違いがあったのか不明ですが、いずれにせよ内部の連携がとれていない可能性もあります」

チケット発売開始済みの3日間のイベントで初日だけ中止……不可解なことが起きていることは確かなようだ。