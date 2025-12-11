¡ÖÌ¾ÃµÄåÄÅÅÄ¡×ÊüÁ÷Á°¤Ë¤¢¤Î£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¤¬Ìó£±Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¤Ò¤Ã¤½¤ê¹¹¿·¡¡Á´ÊÔ±Ñ¸ì¤ÎÆæÆ°²è¤Ë¥Í¥Ã¥È¡Ö²òÀâ¤ò¡¢¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¡¡£Ô£Â£Ó·Ï¡Ö¿åÍËÆü¤Î¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡×¤Ç¤Î¿Íµ¤´ë²è¡ÖÌ¾ÃµÄåÄÅÅÄ¡×¤ÎÂè£´ÃÆ¤¬£±£·¡¢£²£´Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢Âè£²ÃÆ¡Ö¼ö¤¤¤Î¼êµÇ±´¤È¾·¤«¤ì¤¶¤ëµÒ¡×¤Çµ¾À·¤È¤Ê¤Ã¤¿¸Í±£Â¼¤ÎÂ¼Ä¹¤¬³«Àß¤·¤¿¡Ö¸Í±££ã£è£á£î£î£å£ì¡×¤¬£±£°Æü¡¢Ìó£±Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¸Í±££ã£è£á£î£î£å£ì¤Ï¡¢Â¼Ä¹¤Î¸ÞÉ´´úÆ¬»á¤¬¡¢Â¼¤Ë¥À¥¤¥¢¥óÄÅÅÄ¤¬¥í¥±¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¤ò³«Àß¤·¡¢¡Ö¥É¥Ã¥¥ê¤ò¤·¤«¤±¤¿¤¤¡×¡Ö»à¤ó¤À¤Õ¤ê¥É¥Ã¥¥ê¤Ç¡¼¤¹¡×¤Ê¤É¤È¹ðÃÎ¡£¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÂ¼Ä¹¤ÏÇ¼²°¤ÇÄß¤µ¤ì¡¢»à¤ó¤À¤Õ¤ê¤ò¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¸å¤¢¤ë¿ÍÊª¤ËËÜÅö¤Ë»¦¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ÄÅÅÄ¤Ï¤³¤Î£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¤â¥Ò¥ó¥È¤Ë¤·¡¢¸«»ö¡¢¥Ð¥Ç¥£¤Î¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¤È¤È¤â¤ËÈÈ¿Í¤òÁÜ¤·½Ð¤·¤¿¡£
¡¡·ë²Ì¡¢Â¼Ä¹¤Ï£±²ó¤·¤«£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¤ò¹¹¿·¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢º£Ç¯£±·î¤Ë¤Ï¤³¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤¬¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¡¢Â¼¤Î¹Êó¤¬¥Û¥Æ¥ë¥Þ¥ó¤Î¾ÂÅÄ¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡£¤³¤Î¾ÂÅÄ¤Ï¡ÖÌ¾ÃµÄåÄÅÅÄ¡×Âè£³ÃÆ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¿ÍÊª¤Ç¡¢¤ä¤Ï¤ê»¦¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¤½¤ì¤«¤éÁ´¤¯¹¹¿·¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¤À¤¬¡¢Âè£´ÃÆÊüÁ÷¤ò´Ö¶á¤Ë¹µ¤¨¤³¤Ã¤½¤ê¹¹¿·¡£º£²ó¤Ï¡Ö£Ô£è£å¡¡£È£é£ó£ô£ï£ò£ù¡¡£ï£æ¡¡£Ô£Ï£Ç£Á£Ë£Õ£Ó£È£É¡¡£Ê£á£ð£á£î¡×¤ÈÂê¤·¡¢¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹ÎëÌÚ¤µ¤ó¤È¤¤¤¦¥Ä¡¼¥ê¥º¥à¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤¬ÅÐ¾ì¡£¸Í±£Â¼¤ÎÎò»Ë¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Å·¾ÈÂç¿À¤¬´ä¸Í¤Ë±£¤ìÀ¤³¦¤¬°Ç¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤½¤ÎÈâ¤¬Åê¤²Èô¤Ð¤µ¤ì¤¿¾ì½ê¤¬¡Ö¸Í±£Â¼¡×¤À¤ÈÀâÌÀ¡£½¤¸³Æ»¤ÎÃæ¿´ÃÏ¤Ç¡¢Ç¦¤Ó¤ÎÎ¤¤È¤·¤Æ¤âÍÌ¾¤Ê¤É¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤Ë£±£°£°Ç¯°Ê¾å½»¤ßÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸ÞÉ´´úÆ¬°ì²È¤À¤È¤¤¤¤¡¢¤³¤Î¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹¤µ¤ó¤ÎÁÄÉã¤â¹âÅÙ·ÐºÑÀ®Ä¹¤Îº¢¤Ë¸Í±£Â¼¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡£³Ê¬¼å¤Î±ÇÁü¤À¤¬Á´¤Æ±Ñ¸ì¡£¤â¤Á¤í¤ó»úËë¤Ï¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤Ê¤¼º£º¢¡¢¸Í±£Â¼¤ÎÎò»Ë¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤«¡£¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö²òÀâ¤ò¡¢¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ö¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤âÇ¦¼Ô¤¬´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï³ÎÄê¤½¤¦¤ÇÁð¡×¡Ö¤³¤ì¤¬²¿¤é¤«¤ÎÉúÀþ¤Ë¤Ê¤ë¤Î³Ú¤·¤ß¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤«Á´¤¯Í½ÁÛ¤Ä¤«¤Ê¤¯¤ÆÁð¡×¤Ê¤ÉÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¤³¤ì¤ÏÉúÀþ¤Ê¤Î¤«¡¢º®Íð¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤À¤±¤Î¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¡Ä¡£