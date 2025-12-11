『発表！今年イチバン聴いた歌』第1弾出演アーティスト解禁！BMSGアーティストによる特別企画も発表

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

12月29日17時30分から生放送される日本テレビ系年末の音楽の祭典『発表！今年イチバン聴いた歌～年間ミュージックアワード2025～』。第1弾出演アーティストと、MCを務める志尊淳と新木優子のコメントが解禁された。

■第1弾出演アーティスト

Ado

Creepy Nuts

SKY-HI（ドリームステージ出演）

STARGLOW（ドリームステージ出演）

Stray Kids

超特急

T.N.T

Travis Japan

TREASURE

中島健人

なにわ男子

Number_i

NEWS

NEXZ

HANA

BE:FIRST

MAZZEL

Spotifyのストリーミングデータをもとに、「今年イチバン聴かれた歌」を紹介する本番組。2025年ストリーミングチャートを席巻したアーティストが続々登場する。

◎Ado

Spotifyが発表した2025年上半期を振り返るランキングにて、“海外で最も再生された国内アーティスト”の1位に輝いた。

◎Creepy Nuts

Spotify年間ランキングの「海外で再生された国内楽曲」、そして、Billboard JAPAN年間ランキングの「世界で最も聴かれた日本の楽曲」でも、2024年の「Bling-Bang-Bang-Born」に続き「オトノケ」が1位を獲得し、グローバル規模での支持を得ている。

◎BE:FIRST

4月にリリースした楽曲「夢中」のストリーミング全世界累計再生回数 が自身最速で1億回再生を突破した。

◎HANA

4月にデビューし、ストリーミング1億回再生を記録した楽曲を5曲持つ。Billboardチャートの集計に基づく記録として、国内女性ダンス＆ボーカルグループとしては史上最多、さらに国内ダンス＆ボーカルグループ全体としても歴代2位という快挙を達成した。

◎Number_i

Spotifyが発表した2025年を振り返る年間ランキングにて、“国内で最も再生されたダンス＆ボーカルグループ”の1位に輝いた。

◎Stray Kids

Spotifyでグループ全楽曲の累計ストリーミング数100億回を突破し、K-POPグループとしては史上3組目となる快挙を達成、さらに米ビルボード200にて8作連続1位という全世界アーティスト史上初の快挙を達成した。

◎NEWS

6月に大ヒット曲「チャンカパーナ」の英語バージョンを配信し、大きな話題となった。

◎なにわ男子

Billboard JAPAN総合ソング・チャート“JAPAN HOT 100”にて、9月に自身の楽曲が首位を獲得し、総合首位を獲得した楽曲が4曲となった。

◎Travis Japan

Billboard JAPAN総合ソング・チャート“JAPAN HOT 100”にて、3月に自身の楽曲が初の総合首位を獲得した。

他にも、2025年国内外で話題となったアーティストがホテルニューオータニ幕張に集結する。

◎中島健人

◎T.N.T

◎超特急

◎NEXZ

◎MAZZEL

■BMSGアーティストによるドリームステージを開催

◎ドリームステージ1

2025年日本の音楽シーンをどこよりも盛り上げた、SKY-HI率いるBMSGアーティストによる一夜限りのファミリーコラボが実現。

SKY-HIの元に、BE:FIRST、MAZZEL、HANA、STARGLOWのBMSG所属グループ4組が集結し、メドレー形式で出演。お互いの楽曲にも参加する。一夜限りの、ここでしか観られない圧巻のステージ、豪華コラボレーションをお楽しみに。

出演アーティスト：SKY-HI、BE:FIRST、MAZZEL、HANA、STARGLOW

日本テレビ系『発表！今年イチバン聴いた歌～年間ミュージックアワード2025～』

12/29（月）17:30～22:54

MC：志尊淳、新木優子

