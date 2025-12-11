＜もうやめたい！＞子どもの待ち合わせ登校、親とのLINEが面倒すぎる！別々で行ってほしいな…？
小学校では登校班があったり、複数の人と一緒に登校したりすることが少なくありません。防犯の面でも1人よりも複数の方が安心ですよね。一方で複数になると待ち合わせの問題も。ママスタコミュニティのあるママも、子どもの登校のことで悩んでいる様子です。
『小6の娘は、近所の友達と待ち合わせして登校しています。その子は遅刻や休みがちで車で行くことも多いため、そのときは相手のお母さんからLINEがきます。ただ車で行くのにLINEがこなくて、娘が待ち合わせ場所で待つこともしばしば。待ち合わせ場所がうちの2階から見えるので、毎朝確認をしています。もう6年生なので口出しせずにいますが、仕事もあるのに朝からやり取りが面倒くさいです。あちらから「別で行こう」と言ってくれると楽なのに……。何かいい方法はありませんか？』
待ち合わせはやめようと、はっきり言っていい！
『「毎朝こういうやりとりをするのはお互い大変なので、明日から各自で登校しよう」と。サラッと言ってしまうのが楽だと思いますよ』
『「朝から連絡するのも大変だから、もう個別に登校させましょう」と言う』
投稿者さんとしては、相手の親からの連絡に対応したり待ち合わせに友達がくるかを確認したりするのが手間と感じています。それに連絡がこないと娘さんはずっと待っていることになるので、それも可哀想ですよね。もう「別に登校させたい！」という気持ちが強いのですから、それを相手の親に伝えてはいかがでしょう。その際に「連絡がこないこともあって困る」とすると相手も不快になるでしょうから、「お互いに連絡をする手間を省きましょう」というスタンスでいるのがよさそうですね。
相手は投稿者さんから言ってくれるのを待っている可能性も
『もしかしたら向こうも毎度連絡するのが面倒くさいと思っているかも。だから気にせずに、「朝の忙しい時間に連絡し合うのも大変ですから、待ち合わせで一緒に行くのはやめて個別で行きましょう」でいいと思う』
投稿者さんが朝のやり取りが面倒と感じているのと同じように、相手の親もそう思っている可能性もあります。しかも向こうは遅刻をしたり車で学校に行ったりするのですから、申し訳ない気持ちもあることでしょう。そう考えると投稿者さん以上に待ち合わせをせずに別に行きたいと考えているかもしれません。どちらかというと迷惑をかけているのは自分たちですから、投稿者さんや娘さんに伝えられずに悩んでいるということも。相手の親の様子を見て、投稿者さんから「連絡をする手間を省きたい」と伝えるのも手でしょう。
一緒に行きたいなら、登校の方法を変更しよう！
待つ時間を決める
『連絡式ではなくて「8時〇分になっても相手がこなかったら先に行く方式」に変更したらどうかな？』
待ち合わせ場所に遅れてしまう場合に連絡したり、それに返事をしたりするのが面倒となれば、待ち合わせ場所で待つリミットを決めてしまうのもよさそうです。約束した時間までに友達が待ち合わせ場所にこなければ、娘さんは1人で登校すると決めてしまうのも手でしょう。そうすれば、もし遅れるとしても親同士が連絡し合う手間はなくなりますね。
通学路で会ったら一緒に行く
『待ち合わせをせずに、通学路で同じになったら一緒に行くようにすればいいんじゃない？』
『偶然会ったときに一緒に行くくらいでいいよね。うちも子ども自身がそうしていたよ』
待ち合わせの時間も決めることなく、お互いが自由に登校するのもアリでしょう。もしかしたら通学路の途中で会うかもしれませんが、そのときには一緒に学校に行くようにすればいいだけ。そうすれば子どもも投稿者さんも相手に振り回されることもなくなりますね。
子どもの登校に関する問題は「朝の忙しい時間帯」ということもありますし、毎日のことだからこそイライラするものなのでしょう。他のママたちからのアドバイスも参考に子どもの安全を優先しつつ、投稿者さんも娘さんも朝からストレスを感じることなく1日を過ごせるようになるといいですね。