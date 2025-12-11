ハンギョドンとコロコロクリリンがCA姿のBIGぬいぐるみに！
『サンリオキャラクターズ ぽよよんえあぽ〜と』第八弾、CA姿の「ハンギョドン」と「コロコロクリリン」の「BIGぬいぐるみ」が12月12日（金）よりモーリーファンタジー・PALOにて展開開始。
＞＞＞ハンギョドンとコロコロクリリンのBIGぬいぐるみをチェック！（写真3点）
全24種のサンリオキャラクターズのプライズ「サンリオキャラクターズ ぽよよんえあぽ〜と」が、空港をテーマにしたオリジナルデザイン全24種類の「BIGぬいぐるみ」になって毎月登場予定。
第一弾から第七弾では、「シナモロール」と「ウサハナ」、「けろけろけろっぴ」と「マロンクリーム」、「リトルツインスターズ」、「ポチャッコ」と「がおぱわるぅ」、「ポムポムプリン」とチームプリン、「あひるのペックル」、「こぎみゅん」、「クロミ」、「バッドばつ丸」が登場し、今回の第八弾では「ハンギョドン」、「コロコロクリリン」が登場する。
キャビンアテンダント姿の「ハンギョドン」と「コロコロクリリン」の「サンリオキャラクターズ ぽよよんえあぽ〜とBIGぬいぐるみ〜ハンギョドン、コロコロクリリン〜」は、ちょこんとおすわり姿がかわいいお部屋に飾りやすいサイズのBIGなぬいぐるみだ。
ぜひこの機会に、チャレンジしてみよう！
（C） 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO.L660110
