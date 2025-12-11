元兵庫県議への名誉毀損の罪で起訴された政治団体「ＮＨＫから国民を守る党」党首の立花孝志被告が１０日、債務超過を理由に私的整理の手続きを開始した。個人とＮＨＫ党が対象で、計７億円以上に上る負債の内訳は――。

先月９日に逮捕されて以降、勾留が続く立花被告は「いったん債務を整理したい」との意向を示し、これまで刑事裁判等で代理人を務めた村岡徹也弁護士が１０日、説明会を開催した。

立花被告個人に５億円以上、党に２億円以上の負債があり、現在の保有資産は同被告が１０００万円前後、同党が２０００万円前後で、勾留の長期化や刑事裁判が控え、返済のメドは立たないという。

負債は今後調査するとしているが、推定では立花被告個人は裁判等での賠償金が数百万円、１０人から３００万円ずつの債務で３０００万円、都知事選出馬関連での債務が約４０００万円になるとみられる。また党側は約７００人から約６０００万円、投資家の造船太郎氏から参院選費用で約１億５０００万円、選挙コンサルティング会社から約２８００万円を借り入れている。

さらに１０億円以上の負債を抱え、破産手続き中のみんなでつくる党（大津綾香代表、旧政治家女子４８党、旧ＮＨＫ党）は、立花被告へ約３億５０００万円を貸し付けている。同被告はこのうち２億円は参院選でのガーシーの擁立費用、約１億４０００万円は過去の選挙費用と説明し、実質的には組織対策費に当たるとして、破産管財人から請求された場合は争う姿勢を見せていたが、ここに来て、方針を大きく転換した。

みんつく党の破産に関して、「旧代表として十分な管理措置を講じることができなかった責任を痛感している」として債権者に対し、損害債務を引き受けるとした。債権の届け出を募ると同時に破産管財人にも私的整理を通告し、３・５億円の返金請求がなされる見込みとなる。

みんつく党の債務を引き受けることに村岡氏は「みんつく党の債権者の中に立花さんを応援したいという人とみんつく党に貸金として貸したから返してくれという人がいるのかをすみ分けしたい」と話す。大津氏の体制下で所属国会議員がいなくなったことで、大口の債権者を中心に破産を申し立てられた経緯がある。今回の立花被告側の要請に応じない債権者も多いとみられ、大津氏とどちらに責任を求めるかを色分けしたい狙いもある。

債権者からの同意が得られないなど私的整理が不調に終わった場合は、自己破産になるという。