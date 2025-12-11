R・マドリーvsマンチェスター・C スタメン発表
[12.10 欧州CLリーグフェーズ第6節](サンティアゴ・ベルナベウ)
※29:00開始
<出場メンバー>
[レアル・マドリー]
先発
GK 1 ティボー・クルトワ
DF 8 フェデリコ・バルベルデ
DF 17 ラウール・アセンシオ
DF 18 アルバロ・カレーラス
DF 22 アントニオ・リュディガー
MF 5 ジュード・ベリンガム
MF 11 ロドリゴ・ゴエス
MF 14 オーレリアン・チュアメニ
MF 19 ダニ・セバージョス
FW 7 ビニシウス・ジュニオール
FW 16 ゴンサロ・ガルシア
控え
GK 13 アンドリー・ルニン
GK 26 フラン・ゴンザレス
DF 20 フラン・ガルシア
DF 36 Joan Martínez
DF 40 Valde
MF 15 アルダ・ギュレル
MF 21 ブラヒム・ディアス
MF 28 Cestero
FW 9 エンドリッキ
FW 10 キリアン・ムバッペ
FW 30 フランコ・マスタントゥオーノ
監督
シャビ・アロンソ
[マンチェスター・シティ]
先発
GK 25 ジャンルイジ・ドンナルンマ
DF 3 ルベン・ディアス
DF 24 ヨシュコ・グバルディオール
DF 27 マテウス・ヌネス
DF 33 ニコ・オライリー
MF 14 ニコ・ゴンザレス
MF 20 ベルナルド・シウバ
MF 47 フィル・フォーデン
FW 9 アーリング・ハーランド
FW 10 ラヤン・シェルキ
FW 11 ジェレミ・ドク
控え
GK 1 ジェームズ・トラッフォード
GK 13 マーカス・ベッティネッリ
DF 6 ナタン・アケ
DF 21 ラヤン・アイト・ヌーリ
DF 45 アブドゥコディル・フサノフ
DF 82 リコ・ルイス
MF 4 ティジャーニ・ラインデルス
MF 52 オスカー・ボブ
FW 7 オマル・マーモウシュ
FW 26 サビーニョ
監督
ジョゼップ・グアルディオラ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります