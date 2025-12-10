【ちいかわベーカリー】ちいかわ、ハチワレ、うさぎがクリスマス仕様のパンに！
「ちいかわベーカリー」にて、「ちいかわ」「ハチワレ」「うさぎ」の、クリスマスをテーマにしたパンが2025年12月12日（金）から期間限定で発売される。
『ちいかわ』は、イラストレーター・ナガノが描くX発の漫画作品。
いつも一生懸命なちいかわと友達のハチワレ、うさぎなどの個性豊かなキャラクターたちが繰り広げる、楽しくて、切なくて、ちょっとハードな日々の物語。
グッズ展開、コラボカフェ、企業コラボなど幅広く展開しており、講談社から書籍『ちいかわ なんか小さくてかわいいやつ』が8巻まで発売中。また、2022年4月よりTVアニメ『ちいかわ』が『めざましテレビ』（フジテレビ系列）内にて放送中。
この度登場するクリスマス限定仕様のパンは、ちいかわたちが、雪のかかったサンタ帽をかぶったパンで、「ちいかわパン（サンタ）」は、きのこシチューがつまった冬限定の惣菜パン。「ハチワレパン（サンタ）」は、いちごミルクがつまった優しい甘さの冬限定のパン。「うさぎパン（サンタ）」は、チーズクリームがつまった冬限定のパンとなっている。
また、2025年11月28日（金）から「ちいかわベーカリー」のロゴマークが入ったオリジナルのテイクアウトカップでご提供する、冬にほっこりするホットドリンク、オリジナルラテアート、特典などもご用意されている。
その他、可愛い瓶に入った「ジャム（ちいかわのいちごバター）」、「ジャム（ハチワレのブルーベリーバター）」、「ジャム（うさぎのさつまいもバター）」やおしゃれなデザインの紅茶缶なども登場する。おうちでの心温まるティータイムにはもちろん、ご友人やご家族への贈り物としてもおすすめだ。
街中がクリスマスムードに包まれる季節、「ちいかわベーカリー」のスペシャルな商品で想い出に残る素敵な時間を過ごしてみては。
