『不滅のあなたへ Season3』第11話 「かれらのいえ」あらすじ＆先行カット公開！
NHK総合にて10月4日（土）より放送開始予定の『不滅のあなたへ Season3』、第11話のあらすじと先行カットが公開された。また、アニメ『不滅のあなたへ Season3』は全22話で放送されることが明らかになった。
『不滅のあなたへ』は、『聲の形』の大今良時が贈る、不死身の主人公・フシの永遠の旅を描くファンタジー作品。原作が『週刊少年マガジン』（27号）で堂々完結し、国内外で話題に。単行本最終25巻が絶賛発売中だ。アニメ『不滅のあなたへ Season3』は、NHK総合にて毎週土曜午後11:45 から放送。
第11話のサブタイトル・あらすじ・先行カットが公開された。
＜#11「かれらのいえ」あらすじ＞
ノッカーに体を奪われたミズハの母イズミ。フシは、ミズハに本物の母親を取り戻そうと追い詰める。しかしミズハの必死の訴えが、フシの決意を鈍らせる。敵との戦いに悩むフシに、ユーキはある提案を持ち掛けた。ノッカー殲滅を目的にしない、別の道を。そして、霊体のイズミは、守護団当主一族のひとりとして育てられた自分の過去を明らかにする。
＞＞＞第11話先行カットをすべてチェック！（写真4点）
そして、アニメ『不滅のあなたへ Season3』は全22話で放送されることが明らかになった。脅威の進化を遂げた宿敵ノッカーの存在が明らかになり、 ”現世編” は、今後ますます物語が加速していく。引き続き、最終話まで注目していただきたい。
（C）大今良時・講談社／不滅のあなたへＳ３製作委員会
『不滅のあなたへ』は、『聲の形』の大今良時が贈る、不死身の主人公・フシの永遠の旅を描くファンタジー作品。原作が『週刊少年マガジン』（27号）で堂々完結し、国内外で話題に。単行本最終25巻が絶賛発売中だ。アニメ『不滅のあなたへ Season3』は、NHK総合にて毎週土曜午後11:45 から放送。
＜#11「かれらのいえ」あらすじ＞
ノッカーに体を奪われたミズハの母イズミ。フシは、ミズハに本物の母親を取り戻そうと追い詰める。しかしミズハの必死の訴えが、フシの決意を鈍らせる。敵との戦いに悩むフシに、ユーキはある提案を持ち掛けた。ノッカー殲滅を目的にしない、別の道を。そして、霊体のイズミは、守護団当主一族のひとりとして育てられた自分の過去を明らかにする。
＞＞＞第11話先行カットをすべてチェック！（写真4点）
そして、アニメ『不滅のあなたへ Season3』は全22話で放送されることが明らかになった。脅威の進化を遂げた宿敵ノッカーの存在が明らかになり、 ”現世編” は、今後ますます物語が加速していく。引き続き、最終話まで注目していただきたい。
（C）大今良時・講談社／不滅のあなたへＳ３製作委員会