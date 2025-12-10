【トムとジェリー】Happyくじ『FUNNY ART！』第5弾が12月26日に登場
「Happyくじ」に大人気アニメ作品『トムとジェリー』の限定アイテムが手に入る、 Happyくじ『TOM and JERRY FUNNY ART！』第5弾の発売が決定。2025年12月26日（金）より、セブン-イレブン、イトーヨーカドー、ゆめタウンにて発売予定だ。
世界中で愛されるアニメ作品『トムとジェリー』は、2025年に誕生85周年を迎え、アニバーサリーイヤーとなる今年は、イベントや展覧会などが各地で開催され、多くのファンを魅了し盛り上がりを見せている。
今回のHappyくじ『TOM and JERRY FUNNY ART！』5では、トムとジェリーとその仲間たちが大集合し、へんてこでキュートなシーンを切り取ったアイテムが用意されている。
景品は、全8等級+ラスト賞をご用意。その中でも目を引くのは、特賞とラスト賞に用意されたBIGサイズのぬいぐるみ。
特賞のホットドッグにされたジェリーは全高約50センチ、ラスト賞の瓶になったトムは全高約60センチと、インパクト抜群なトムとジェリーがラインナップ。
そしてA賞は全20種のフィギュア。おなじみとなったアニメ『トムとジェリー』のファニーな瞬間が立体化されている。
そのほかにも、B賞のTシャツやC賞のトートバッグでは、けたくまで⼈気のアニメーション作家「たかだべあ」とのコラボレーションが実現。本くじオリジナルの特別イラストがデザインされている。
D〜G賞でも、身につけやすいポーチやアクリルキーホルダーなど、ここでしか手に入らない、へんてこでキュートなデザインのアイテムは必見。
思わず笑顔になってしまう、ファニーなトムとジェリーをあつめてみては。
TOM AND JERRY and all related characters and elements （C） & TM Turner Entertainment Co. (s25)
