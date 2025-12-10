「11月20日以降に目撃されたすべてのクマが子グマ」

「冬眠しないクマ」が各地で目撃されている。“穴持たず”とも呼ばれる、冬に出没するクマの多くが、実は子グマなのだという。冬眠しない子グマが急増している理由と、今後クマたちが冬眠場所として空き家などを選ぶ懸念について専門家に聞いた。

＊＊＊

【写真】「お願いだからこっちを見ないで…」 山道では絶対に遭遇したくない瞬間…人間と目が合った瞬間のツキノワグマの凍りつくようなまなざし

富山市ののどかな田園地帯に突如、静寂を切り裂く悲鳴が上がったのは12月4日未明のことだ。

「新聞配達中だった高齢の夫婦が相次いでクマに襲われたのです。最初に夫（75）が、続けて付近で配達していた妻（70）が襲撃され、ともに顔などに大ケガを負って救急搬送されました。二人とも命に別状はありませんでしたが、現場には多量の血痕が残されていました」（通報を受けた富山西署関係者）

現場から逃走したクマの行方はいまも不明で、地元猟友会などによる捜索が続いている。二人を襲ったのは同じクマとみられ、目撃情報によると体長は約1メートル。「子グマの可能性が高い」（地元メディア関係者）という。

ツキノワグマ

富山県以外でも、12月に入って北海道や青森、新潟、長野、山口の各県で子グマの目撃情報が寄せられている。

岩手県の北上市猟友会会長の鶴山博氏（76）によれば、

「例年であれば、クマを見かけるのはせいぜい11月20日ごろまでです。それ以降は目にすることはまずなかった。ところが今年は、北上市内だけで先月20日と28日、さらに今月5日に目撃され、しかも全てが子グマでした。28日のケースでは、小学校の敷地内に入り込んだ末に捕獲されましたが、鋭い爪をしていて、子グマといっても容易に人を傷つけることがあり得ると実感しました」

「冬眠の仕方を教わる機会がなくなっている可能性が」

通常、クマは11月後半から3月ごろまで冬眠し、この期間の目撃情報は急減する傾向にある。しかし今年は「冬眠しないクマ」が各地に現われ、中でも子グマの出没事例が際立っているのだ。

山梨県では昨年11月に目撃されたのは33頭、うち子グマ（単体）は7頭だった。しかし今年は63頭（11月）と倍増し、うち子どもは20頭（同）と約3倍に上った。

鶴山氏はその理由として、

「昨年、私の管轄エリアで駆除した数は5〜6頭に過ぎません。しかし今年はすでに40頭近くを駆除しています。クマのエサとなるドングリが今秋は凶作だったため、食べ物を求めて山から市街地に下りてくるクマが増えているようです。出没数が多くなった分、駆除数も7倍程度に膨れ上がったわけですが、その結果、親を失った子グマを数多く生み出したのかもしれない。本来、幼獣は親から冬眠の仕方を教わりますが、駆除がその妨げになっているのでは……」

「穴の代わりに、空き家などで冬眠する可能性も」

クマの生態に詳しい石川県立大学の大井徹特任教授が言うには、

「捕獲数が急上昇している裏側で、母グマが駆除されて子どもだけが残されたケースも相当数あると考えるのが妥当です。一般的に子グマは冬眠期間中の1月ごろに生まれ、その後、1年半ほど母グマと行動を共にします。その間に大木の一部が腐り空洞化した場所や、根返り（樹木が根っこから転倒した状態）の際にできた穴など、冬眠に適した空間を探すすべを学びます。しかし穴探しの経験や学習機会を奪われると、独り立ちしてもどこで冬眠すればいいのか分からなくなる。今年に入って、そんな子グマが増えている現実は否定できません」

加えて、

「今後も、冬眠するすべを知らない反面、エサのある場所を知った子グマなどが人間の生活領域のすぐそばを徘徊する可能性は高いでしょう。さらに注意を要するのは、エサにありつけなくなった幼獣が穴の代わりに、空き家や納屋、車庫といった人が普段あまり出入りしない場所に潜り込んで冬眠するケースです。そういった不測の事態にも、今年の冬は備える必要が出てくるかもしれません」（同）

「週刊新潮」2025年12月18日号 掲載