黒田精がストップ高人気、ロボット関連の出遅れとして投資資金がターゲットに◇

黒田精工<7726.T>に投資資金の攻勢加速、値幅制限上限の１５０円高は１１４８円でカイ気配に張り付く場面があった。精密加工技術に定評があり直動関連機器など駆動系や精密金型などで需要を獲得。海外売上高が全体の６割を占め、Ｍ＆Ａ戦略も駆使して業容拡大に取り組んでいる。ただ足もとの業績は低迷しており、２６年３月期業績については営業利益段階で従来計画の７億円から１億８０００万円に大幅下方修正、前期比で４割強の減益となる見通し。しかし、株価面では長期波動でみた大底圏に位置しており、０．５倍台の低ＰＢＲなどが歯止めとなって下値を売り込む動きを封じている。



そうしたなか、東京市場では人工知能（ＡＩ）とロボティクス融合による「フィジカルＡＩ」が投資テーマとして浮上、ロボット関連株を順繰りに買い漁るような地合いとなり、同社にも物色の矛先が向いた。同社の直動システムは産業ロボット向けで実績が高く、モーターなどの駆動系でもロボット業界とのつながりが密接であり、物色人気に火がついた。市場では「ここ数年来の業績低迷を受け、ファンド筋の買いポジションの大半が解消されているような状況で、売り圧力が乏しい。また株主にファナック<6954.T>が含まれていることも、フィジカルＡＩのテーマで思惑を誘った可能性がある」（中堅証券ストラテジスト）という声が聞かれた。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



出所：MINKABU PRESS