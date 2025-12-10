¹Ë·¼±Ê¤¬ÌÜ»Ø¤·¤¿¡¢¡È¥Õ¥¡¥ó¤Î¼«Ê¬¤âÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤ë¡É¥¹¥Þ¡¼¥È¤ÇÈþ¤·¤¤ÁÉÛÄÈ»Èô
³¹¤ò¼é¤ëÉÔÎÉ¤¿¤Á¤È¤¤¤¦»Â¿·¤ÊÀßÄê¤È¡¢Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤ÎÇ®¤¤Æ®¤¤¤òÉÁ¤¡¢À¤³¦Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô1000ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤¿Âç¥Ò¥Ã¥È¥³¥ß¥Ã¥¯¡ØWIND BREAKER¡Ù¡Ê¸¶ºî¡§¤Ë¤¤¤µ¤È¤ë¡¿¹ÖÃÌ¼Ò¡Ö¥Þ¥¬¥¸¥ó¥Ý¥±¥Ã¥È¡×Ï¢ºÜ¡Ë¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë¼Â¼Ì±Ç²è²½¡£12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê±Ç²è¡ØWIND BREAKER¡¿¥¦¥£¥ó¥É¥Ö¥ì¥¤¥«¡¼¡Ù¤È¤·¤Æ·à¾ì¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£Ä¶ÉÔÎÉ¹»¡¦É÷Îë¹â¹»¤Î¡É¤Æ¤Ã¤Ú¤ó¡É¤ò¼è¤ë¤¿¤á¤Ë³¹¤Î³°¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¼ç¿Í¸ø¡¦ºùô£¤Ï¡¢³Ø¹»¤ÎÉÔÎÉÀ¸ÅÌ¤Ë¤è¤ë¼£°Â°Ý»ýÁÈ¿¥¡ÉËÉÉ÷Îë¡É¤Î°ì°÷¤È¤Ê¤ê¡¢Ãç´Ö¤È¶¦¤Ë³¹¤ò¼é¤ë¤¿¤á·ý¤ò¿¶¤ë¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£º£²ó¤Ïºù¤Î¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤Ç¡¢±¦ÌÜ¤Ë´ãÂÓ¤òÉÕ¤±¤¿ÆæÂ¿¤¾¯Ç¯¡¦ÁÉÛÄÈ»Èô¤ò±é¤¸¤ë¹Ë·¼±Ê¤µ¤ó¤Ë¡¢ºîÉÊ¤ä¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÌ¥ÎÏ¡¢¥ª¡¼¥ë²Æì¥í¥±¤Ç¤Î»£±ÆÈëÏÃ¤Ê¤É¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡Ú´ØÏ¢²èÁü¡Û±Ç²è¡ØWIND BREAKER¡¿¥¦¥£¥ó¥É¥Ö¥ì¥¤¥«¡¼¡Ù¤ÎÌ¾¾ìÌÌ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
¡½¡½ºÇ½é¤Ë½Ð±é¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¡¢¤É¤ó¤Ê¤ªµ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¹Ë¡¡¸¶ºî¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¡ØWIND BREAKER¡Ù¤Ë½Ð±é¤Ç¤¤ë´î¤Ó¡¢¤½¤·¤ÆÂç¹¥¤¤ÊÁÉÛÄ¤ò±é¤¸¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ø¤Î´¶Æ°¤Ç¶»¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤·¤¿¡£Æ±»þ¤Ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ó¤ÊÂç¤¤ÊÌò¤òÇ¤¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤ó¤À¤È¡¢¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ç´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¹Ë¤µ¤ó¤Ï¸¶ºî¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢ºîÉÊ¤Î¤É¤ó¤ÊÅÀ¤ËÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¹Ë¡¡ÉÔÎÉÌ¡²è¤Ã¤Æ¡¢ÀªÎÏ¤ò¹¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¡É¹¶¤á¤ë¡É¤Î¤¬ÄêÈÖ¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡ØWIND BREAKER¡Ù¤Ï¼é¤ë¤¿¤á¤ËÀï¤¦ÉÔÎÉ¤¿¤Á¤Î»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Î±Ç²è¤Ç¤â»â»ÒÆ¬Ï¢¤¬¹¶¤á¤Æ¤¯¤ë¤Î¤ò¡¢ËÉÉ÷Îë¤¬·Þ¤¨·â¤Ä¤È¤¤¤¦¹½¿Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¡ÉÃ¯¤«¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ËÆ®¤¦¡É¤È¤¤¤¦¥Ý¥ê¥·¡¼¤¬¡¢Í£°ìÌµÆó¤ÎÌ¥ÎÏ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½±é¤¸¤ëÁÉÛÄ¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¹Ë¡¡°ì¸À¤¸¤ã¸À¤¤ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¤Þ¤º¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬ºÇ¹â¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£´ãÂÓ¤ËÀÖÈ±¡¢¥¿¥Ã¥»¥ë¥Ô¥¢¥¹¤Ã¤Æ¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã³Ê¹¥ÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¥¹¥Þ¡¼¥È¤ÊÐÊ¤Þ¤¤¤âÁÇÅ¨¤Ç¡¢»£±ÆÃæ¤ÏÎ©¤Á»Ñ¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¾ï¤ËÇØ¶Ú¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤Ë¡ÖÇØ¡¢¿¤Ó¤¿¡©¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤Ç¥±¥ó¥«¤â¶¯¤¤¤·¡¢Ãç´Ö¤Èñ¨¡¹¤È¤ä¤ê¼è¤ê¤¹¤ë´¶¤¸¤âÌ¥ÎÏÅª¡£¿Íµ¤Í×ÁÇ¤¬¤®¤å¤Ã¤ÈµÍ¤Þ¤Ã¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ÁÉÛÄ¤ò±é¤¸¤ë¾å¤ÇÂç»ö¤Ë¤·¤¿ÅÀ¤Ï¡©
¹Ë¡¡ÉáÃÊ¤ÎÐÊ¤Þ¤¤¡¢Àï¤¤Êý¡¢¥»¥ê¥Õ¤Î³Ý¤±¹ç¤¤¡Ä¡Ä¤½¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¡ÉÈþ¤·¤µ¡É¤ò´¶¤¸¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÎ©¤Á»Ñ¤Ï¤¹¤´¤¯°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£ÑÛ¤ÈÎ©¤Ä¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÅ°Äì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°áÁõ¤µ¤ó¤ä¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¤µ¤ó¤ÎÄó°Æ¤ò»²¹Í¤Ë¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤â¼«Ê¬¼«¿È¤Ë¤â¡É¤³¤ì¤ÏÁÉÛÄ¤À¡É¤È»×¤¨¤ë»Ñ¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
É÷Â®25¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÇúÉ÷¤ÎÃæ¤Ç¤Î»£±Æ¤â¡ª
¡½¡½¸¶ºî¼Ô¡¦¤Ë¤¤¤µ¤È¤ëÀèÀ¸¤äÇë¸¶·òÂÀÏº´ÆÆÄ¤«¤é¡¢ÁÉÛÄ¤ò±é¤¸¤ë¾å¤Ç¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¹Ë¡¡ÁÉÛÄ¤ÏÏÓ¤ò¸å¤í¤ÇÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¤âÍýÍ³¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¸¶ºî¤Î¤Ë¤¤ÀèÀ¸¤«¤é¥Ò¥ó¥È¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£Çë¸¶´ÆÆÄ¤È¤ÏÆó¿Í¤ÇÁÉÛÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¼¤¯ÏÃ¤¹µ¡²ñ¤â¤¢¤ê¡¢¡Ö¤Ê¤¼¾éÃÌ¤ò¸À¤¦¤Î¤«¡×¡Ö¤Ê¤¼¤³¤ó¤Ê¤Ë¶¯¤¤¤Î¤«¡×¤Ê¤É¡¢¸¶ºî¤Ë¤ÏÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤òÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥ó¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤Ï´ÆÆÄ¤ò¤¹¤´¤¯¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢°Â¿´¤·¤ÆÌò¤Ë¸þ¤¹ç¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¥ª¡¼¥ë²Æì¥í¥±¤Ç¡¢ÅìÉ÷¾¦Å¹³¹¤Î¥»¥Ã¥È¤ò¸«¤¿¤È¤¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¹Ë¡¡¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÁÉÛÄ¤Î³Ê¹¥¤ò¤·¤Æ¸½¾ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤³¤ËÅìÉ÷¾¦Å¹³¹¤Î³¹ÊÂ¤ß¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ºù¤¯¤ó¤¬¤¤¤Æ¡¢ÜÀ°æ¤¯¤ó¤¬¤¤¤Æ¡Ä¡Ä¡£¡ØWIND BREAKER¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤½¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¿¤À¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ß¤¿¤¤¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£»£±ÆÃæ¤Ï¤º¤Ã¤È¥¦¥¥¦¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡½¡½ºÇÂçÉ÷Â®25¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÇúÉ÷¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤«¡©
¹Ë¡¡É÷¤Î²»¤¬¶¯¤¹¤®¤Æ¡¢Áê¼ê¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ê¤Î¤ÇÉ÷¤Ê¤·¤Î¥Æ¥¹¥È¤Ç¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ä¶õµ¤´¶¤òÄÏ¤ó¤Ç¡¢ËÜÈÖ¤Ç¤ÏÁê¼ê¤Î¸ý¤ÎÆ°¤¤ò¸«¤Æ¤ª¼Çµï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£À¼¤Ï¸å¤«¤é¥¢¥Õ¥ì¥³¤Ç¤¹¡£»°ÃÊ³¬¤Îºî¶È¤Ï¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Ç¤·¤¿¤Í¡£É÷¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ÇÎ×¾ì´¶¤â½Ð¤Æ¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤â¤è¤ê³Ê¹¥ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ÇúÉ÷¤ÎÃæ¡¢¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡©
¹Ë¡¡¤Ï¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤ª¹¥¤ß¾Æ¤²°¡Ö¤Þ¤Ã¤¹¤ë¤Ñ¤ï¡¼¡×¤Ç¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢¤«¤Ä¤ªÀá¤¬Éñ¤¤¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡Ê¾Ð¡Ë¡£°õ¾Ý¤¬¶¯¤¹¤®¤Æ¡¢º£¤Ç¤â¤¢¤Î¥·¡¼¥ó¤ò»×¤¤½Ð¤¹¤È¤«¤Ä¤ªÀá¤Î¹á¤ê¤¬¤·¤Æ¤¯¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½ÁÉÛÄ¤Î¥«¥ó¥Õ¡¼¤ä¹çµ¤Æ»É÷¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤â¸«¤É¤³¤í¤Ç¤¹¡£¼¯¾Â¤È¤Î¥¿¥¤¥Þ¥ó¤Ï¤É¤¦±é¤¸¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¹Ë¡¡ËÜÅö¤ËÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡£ºù¤¯¤ó¤¿¤Á¤È¤ÏÆ°¤¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÁÉÛÄ¤ÏÁê¼ê¤ò¼«Ê¬¤Î´Ö¹ç¤¤¤Ë°ú¤¹þ¤ß¡¢¤¤¤Ê¤·¤Ê¤¬¤éÅÝ¤¹¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÃÙ¤¹¤®¤Æ¤âÆß¤¯¸«¤¨¤ë¤·¡¢Â®¤¹¤®¤Æ¤âÉ¬»à¤Ë¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ä´ËµÞ¤ò°Õ¼±¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÁÉÛÄ¤é¤·¤µ¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤ÎÌ¾¥»¥ê¥Õ¤ÎÎ¢¤Ë¤¢¤Ã¤¿¶ìÏ«¤ò·ãÇò¡ª
¡½¡½¼¯¾Â¤È¤Î¥¿¥¤¥Þ¥ó¤Ç¡Ö¤µ¤¢¡¢¥ª¥ì¤È°ì½ï¤ËÂç¿Í¤Î³¬ÃÊ¾å¤í¤¦¤«¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¥¼¥ê¥Õ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤É¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤ÇÄ©¤ß¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¹Ë¡¡¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºîÉÊ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÌ¾¥¼¥ê¥Õ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¤·¡¢¤³¤ÎÂæ»ì¤Î½ÐÍè¤Ç±Ç²è¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤¯¤é¤¤¤Î³Ð¸ç¤ÇÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡£»£±Æ¤ÎÁ°Æü¤âµ¤Éé¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¿²¤Ä¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Û¤É¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½»öÁ°¤ËÎý½¬¤Ï¤·¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¹Ë¡¡¤¤¤í¤ó¤Ê¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ò»î¤·¤ÆËÜÅö¤Ë¤¿¤¯¤µ¤óÎý½¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤âµ¤¹ç¤òÆþ¤ì¤ì¤ÐÆþ¤ì¤ë¤Û¤É¡¢¥¢¥Ë¥á¤ÇÁÉÛÄ¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ëÅç粼¿®Ä¹¤µ¤ó¤Î¼Çµï¤Ë´ó¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡Ä¡ÄËÍ¤À¤±¤Î¡ÖÂç¿Í¤Î³¬ÃÊ¾å¤í¤¦¤«¡×¤òÉ½¸½¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ËÜÈÖ¤Ç¤Ï³«¤Ä¾¤Ã¤Æ¡¢ÎÏ¤Þ¤º¡¢ÁÉÛÄ¤È¤·¤Æ¤½¤Î½Ö´Ö¤ËÀ¸¤¤ë¤³¤È¤À¤±¤Ë½¸Ãæ¤·¤Þ¤·¤¿¡£´ÆÆÄ¤ÎOK¤¬½Ð¤¿¤È¤¤Ï¥Û¥Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡Ö¥ì¥ª¥Ê¥ë¥É¡¦¥Ç¥£¥«¥×¥ê¥ª¤À¡×¤Î¥»¥ê¥Õ¤âÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½ÁÉÛÄ¤È¤ÎÍí¤ß¤ÇÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ï¡©
¹Ë¡¡ºù¤¯¤ó¤ÈÜÀ°æ¡Ê½©É§¡Ë¤¯¤ó¤Ç¤¹¡£ºù¤¯¤ó¤È¤ÏÊª¸ì¤ÎÅÓÃæ¤Ç¶¦ÌÄ¤¹¤ë½Ö´Ö¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤éÁÉÛÄ¤ÎÀÜ¤·Êý¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ï¸«¤É¤³¤í¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£ÜÀ°æ¤¯¤ó¤È¤Ï»Õ¾¢¤ÈÄï»Ò¤Î´Ø·¸¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÁÉÛÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â½ÅÍ×¤Ê´Ø·¸À¤Ç¤¹¤Î¤ÇÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½·à¾ì¤Ç´Ñ¤ë¤«¤é¤³¤½Ì£¤ï¤¨¤ë±Ç²è¡ØWIND BREAKER¡¿¥¦¥£¥ó¥É¥Ö¥ì¥¤¥«¡¼¡Ù¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¤Ï¡©
¹Ë¡¡ËÁÆ¬¤Îºù¤¯¤ó¤Î¥±¥ó¥«¥·¡¼¥ó¤«¤é°ìµ¤¤ËÀ¤³¦´Ñ¤Ë°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Âç¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ÈÁÇÀ²¤é¤·¤¤²»¶Á¤Ç´Ñ¤Æ¤³¤½¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï100%ÅÁ¤ï¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Â¿¤¯¤ÎÊý¤Ë·à¾ì¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¡¢±Ç²è¡ØWIND BREAKER¡¿¥¦¥£¥ó¥É¥Ö¥ì¥¤¥«¡¼¡Ù¤ò¤µ¤é¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½ºÇ¸å¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¡£
¹Ë¡¡¸¶ºî¡¦¥¢¥Ë¥á¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤òÎ¢ÀÚ¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤È¡¢¿¿¤Ã¤¹¤°¤ÊÇ®¤¤µ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤Æ±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤Ï³Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¤·¤Ã¤«¤êÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¸¶ºî¤ä¥¢¥Ë¥á¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤¦¡¢¤Ë¤¤ÀèÀ¸¤ÈËÍ¤éÌò¼Ô¿Ø¤Î¡É³Ý¤±»»¡É¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤ÒÂçÇ÷ÎÏ¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤È²»¶Á¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¹Ë·¼±Ê¡Ê¤Ä¤Ê¤±¤¤¤È¡Ë
12·î24ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£Âè30²ó¥¸¥å¥Î¥ó¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ü¡¼¥¤¡¦¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼ø¾Þ¡£¼ç¤Ê½Ð±éºî¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÎó¡Øµ³»ÎÎµÀïÂâ¥ê¥å¥¦¥½¥¦¥¸¥ã¡¼¡Ù¡Ê2019¡Ë¡¢NHKÌë¥É¥é¡ØÌ¤Íè¤Î»ä¤Ë¥Ö¥Ã¤«¤Þ¤µ¤ì¤ë!?¡Ù¡Ê2024¡Ë¡¢±Ç²è¡Ø½÷¿À¹ßÎ× Before/After¡Ù¡Ê2024¡Ë¤Û¤«¡£±Ç²è¡Ø¶µ¾ì Reunion¡Ù1·î1Æü¡ÊÌÚ¡ËNETFLIXÆÈÀêÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È¡¢±Ç²è¡Ø¶µ¾ì Requiem¡Ù2·î20Æü¡Ê¶â¡Ë·à¾ì¸ø³«Í½Äê¡£
