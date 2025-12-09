ウインナーが「ほったらかし」でパリッと仕上がる！11月に最も読まれた「朝ごはん」の記事は？【月間ランキングTOP5】

クックパッドニュースでは「朝ごはん」にまつわる様々なお役立ち記事を配信しています。多くの記事の中で、2025年11月に特に注目度が高かったTOP5をご紹介！手軽なアレンジで定番の朝食メニューがワンランクアップするレシピに注目が集まりました。

おにぎりを作る前に調味料とご飯を混ぜ合わせることで、中までしっかり味がしみ込んだ焼きおにぎりが完成します。フライパンで焼き上げるので手軽で、香ばしさも抜群。フライパンで使用可能なクッキングシートを使えば、焦げ付く心配もなく安心です。



第4位：ほったらかしで完成！パリッとウインナーの新調理法

お湯が沸騰したら火を止めて、ウインナーを入れて10分ほったらかしにするだけで完成。パリッとした食感は3分茹でたのと変わらないおいしさで、「パリッとおいしくて、つまみ食いで半分食べちゃいました！」などの声が多数寄せられています。何分間も茹でずに済むので、ガス代の節約にもなりますよ。



第3位：粉末コーンスープがホテルの味に変身するワザ

これからの季節に欠かせない粉末コーンスープ。最後の仕上げにあるものを混ぜるだけで、とろ〜り濃厚なホテルの味にワンランクアップ。身も心も温まる一杯で、冬の寒い朝も元気に過ごせそうです。



第2位：レンジで完成！ヘルシーな簡単バナナケーキ

材料を混ぜてレンジで加熱するだけで作れる簡単バナナケーキ。余った熟したバナナを使えば甘みも強くなり、砂糖控えめに仕上がります。おからや豆腐を加えれば食物繊維も摂取できてヘルシーなので、ダイエット中でも罪悪感なく楽しめます。



第1位：お家で作れる！さっくりふんわりホットビスケット

お家で作れるホットビスケットのレシピが、11月の「朝ごはん」記事ランキングの1位に輝きました。ホットケーキミックスや薄力粉、バター、牛乳など、スーパーで購入できる材料を混ぜてオーブンで焼くだけで、さっくりふんわりとした食感とやさしい甘みが楽しめます。ジャムやクリームチーズをトッピングするのもおすすめですよ。







