第２回POKER SONICにアントニー、嶋佐和也、三浦翔平ら参戦
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、12月13日（土）21時より、ポーカーのオリジナルトーナメント『第２回 小籔千豊presents 芸能人最強決定戦 POKER SONIC』を開催。その模様を無料独占放送する。
ポーカーは、現在世界の競技人口が１億人を超えると言われており、大規模な世界大会も定期的に開催。また、知力や体力、集中力、忍耐力、決断力、さらには運を必要とし、プレイヤー同士が読み合い、騙し合う究極のマインドスポーツとして、注目を集めている。
『小籔千豊presents 芸能人最強決定戦 POKER SONIC』は、各界から集結した豪華芸能人らが賞金100万円と“芸能界一のポーカー最強王者”の座を競い合う「ABEMA」オリジナルのポーカートーナメント。芸能界トップクラスの実力者とも称され、長年“KOYABU SONIC”を主催してきている小籔千豊がチェアマン兼プレイヤーを務め、2025年５月に初開催。芸人やアーティスト、俳優、プロポーカー・麻雀選手などさまざまなメンバーが集結。熾烈な戦いのすえ、初代王座にはモデルでプロ雀士の岡田紗佳が輝いた。
本大会は８名ずつの２卓に分かれて戦う予選、各卓の上位４名が進出するファイナルステージで構成。また、通常ではマナー違反となる煽り行為やボケ、ツッコミなどの発言が全て可能となっており、本大会でしか味わえないトーナメントの雰囲気が楽しめる。
このたび開催が決定した第２回大会には総勢16名の豪華芸能人らが集結。今回、第１弾参加者の８名を発表。初参加メンバーとして、芸能界でも屈指の“ポーカー通”として知られるお笑い芸人のマテンロウ・アントニー、ニューヨーク・嶋佐和也、さらに俳優の三浦翔平の３名の参加が決定。さらに前回に引き続き、平成ノブシコブシ・吉村崇、さや香・新山、俳優の本郷奏多、プロポーカープレイヤーの“みさわ”こと小原順と岡本詩菜らの参加も決定。初参加となるアントニーは「優勝しかみてない！ポーカーがアメリカのモノだってコトを全員にわからせる！」、嶋佐は「運を味方に付けて優勝狙います」とコメントしている。
この他の出場者情報は、今後追って発表とのこと。
（C）AbemaTV, Inc.
