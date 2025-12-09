この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

ライオン兄さん「投資家マインドないと事業はスケールしない」倒産急増時代に内部留保6億円の秘訣を伝授！

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「わがまま社労士の人財革命チャンネル」が、「【倒産急増？】最低賃金UP・社会保険拡大でピンチに？インフレ時代に会社を守り抜く最強戦略」と題した動画を公開。

ゲストに招かれた投資家・経営者のライオン兄さん氏が、インフレやコスト増の時代に企業が生き残るためには「経営者＝投資家でなければいけない」という投資家マインドが不可欠だと力説した。



動画ではまず、社労士たかこ先生が、最低賃金の上昇や社会保険の適用範囲拡大が続く「2026年問題」に言及。これからの時代、人件費などの固定費は増え続け、利益が出ていても現金がなくなる「黒字倒産」が増加すると警鐘を鳴らす。こうした厳しい状況下で、ただ人を雇って売上を上げるだけの旧来の経営モデルでは、利益の確保が困難になると指摘した。



そこで、解決策を提示する成功者として、起業4期目で内部留保6億円、純資産4億円を達成したライオン兄さんが登場。同氏は成功の秘訣を「持たざる経営」にあると明かす。これは、在庫・オフィス・従業員を極力持たず固定費を抑え、利益率の高い商品力で勝負する経営スタイルだという。この考え方の根底には、個人投資家としての経験から培った「投資家マインド」があると語る。



同氏は「社長の仕事は、お⾦を集める→使う→増える、この3つ」と定義。事業で得たキャッシュを、YouTubeチャンネルの拡充や書籍の販促費に1億円を投じるなど、常に次の成長への「投資」に回してきた。その結果、事業が大きくスケールしたと分析する。



同氏は、「株式投資をやってない社長の会社は事業がスケールしていかない」と断言。経営者がリスクの取り方や資金管理といった投資の視点を学ぶ重要性を訴えた。