12人産んだ助産師HISAKO「もう片方の乳首触られるの、正直ゾワゾワします！」自然な行動でもイライラはOKとエール

YouTubeチャンネルで人気の12人産んだ助産師HISAKOさんが、「【断乳も検討】もう片方の乳首触られゾワゾワ…やめさせる方法は？（お手紙シリーズ）」というテーマで、1歳を過ぎた子どもが授乳中にもう片方の乳首を触る“あるある行動”について深く語った。



動画では、長期にわたり授乳を続けている母親から届いた「悩みナンバーワンは、おっぱい。乳首は憎いです…」というリアルなお手紙を紹介。その中で、「最近、妙に触られることが嫌で、なんか気持ち悪い」「セックスしたくないのに触られているような違和感」といった正直な葛藤にも「わかるー」「私も経験あります。いいーってなる」と率直に共感した。



HISAKOさんはこの行動について、「まずこれは一つ目、安心感です」「授乳は単なる栄養補給ではなくて、子どもにとって安心できる大切な時間。肌に触れることで愛情を感じているんだと思う」と解説。また、「吸啜（きゅうてつ）反射」や「猫の“ふみふみ”のような本能的な行動」、「好奇心や五感の発達」「気持ちを落ち着ける自己コントロール」「集中力アップ」「遊び」など、子どもの発達や本能に基づく複数の理由も挙げている。



「これはどの子にも見られる、非常に自然で生理的な行動。特に心配しすぎる必要はありません」としつつ、「イライラや嫌な気持ちになったら、耐えられる範囲でOK。無理せず断乳も選択肢です」と、ママ自身の気持ちを最優先にすべきと助言。「どうしてもストレスなら、他のものを代わりに触らせたり、ママの手を握るなどの対処法もありますが、ヒットするものは人それぞれ。『我慢できるか否か、それだけで決めて大丈夫』」と温かい言葉を送った。



動画のラストは「多くの子がやるから、気持ちはよく分かります」「また次の動画でお会いしましょう！バイバーイ！」と締めくくり、自身のオリジナル商品への思いも添えて視聴者にエールを届けていた。