¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ò½Å»ë¤·¤¿Android¥Ù¡¼¥¹¤ÎOS¡ÖGrapheneOS¡×¤¬¡¢Android¤Ë¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥Ñ¥Ã¥Á¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯Å¬ÍÑ¤·¤¿¡Ö¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥×¥ì¥Ó¥å¡¼¥ê¥ê¡¼¥¹¡×¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤êGraphenOS¤Ï¡Ö´°Á´¤Ê¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥×¥ì¥Ó¥å¡¼¥Ñ¥Ã¥Á¤òÄó¶¡¤¹¤ëÍ£°ì¤ÎAndroid¥Ù¡¼¥¹OS¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
GrapheneOS¤Ï2025Ç¯11·î¡¦12·îÊ¬¤«¤é¡¢Áá´ü¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥Ñ¥Ã¥Á¤â´Þ¤à¡Ö¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥×¥ì¥Ó¥å¡¼¥ê¥ê¡¼¥¹¡×¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Android¤ÏOEM¸þ¤±¤ËºÇÂç3¥«·îÁ°¤Ë¥Ñ¥Ã¥Á¶¦Í¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢GrapheneOS¤ÏÀ¤³¦¤Ç½é¤á¤Æ¤³¤Î»ÅÁÈ¤ß¤òÍøÍÑ¤·Àè¹ÔÇÛ¿®¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£Google Pixel¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëºÇ¤â½ãÀµAndroid OS¤Ë¶á¤¤Pixel OS¤Ç¤µ¤¨¡¢¤³¤¦¤·¤¿Àè¹ÔÇÛ¿®¤Ë¤ÏÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¥Ñ¥Ã¥Á¤¬Áá´ü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ë¡¢³Æ¼ÒÂÐ±þ¤ÎÂÊÂ¤ß¤¬¤½¤í¤ï¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢OEM¥á¡¼¥«¡¼¤¬¿×Â®¤Ë¥Ñ¥Ã¥Á¤òÅý¹ç¡¦¥Æ¥¹¥È¡¦½Ð²Ù¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ç¤¹¡£OEM¤¬ÂÐ±þ¤Ëº¤Æñ¤òÊú¤¨¤ë¤Ê¤ÉÌäÂê¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢Â¿¤¯¤Î¾ì¹ç¾Íè¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ø±ä´ü¤µ¤ì¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£½¾Íè¤Ï1¥«·î´Ö¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹ÂÔµ¡´ü´Ö¤¬¤¢¤ê¡¢Áá´ü¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ïµö²Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Ç¤ÏÂçÉý¤ËÁá¤¯¹¹¿·¤Ç¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢2025Ç¯6·î¤«¤éGoogle°Ê³°¤ÎAndroid¥¹¥Þ¥Û¥á¡¼¥«¡¼¤È¶¨¶È¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢GrapheneOS¤Î¡ÖPixelÀìÍÑ¡×¾õÂÖ¤¬²ò¾Ã¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Pixel°Ê³°¤ÎÃ¼Ëö¤ËGrapheneOS¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢Google¤ÎTensor¥Á¥Ã¥×¤è¤ê¤â¹âÂ®¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ºÇ¿·µ¡Ç½¤ÈÄ¹´üÅª¤Ê¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹À¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
